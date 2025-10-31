Ausweichmanöver endet an Betonsäule

Am Freitagmorgen ereignete sich auf der L190 in Feldkirch ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 78-jähriger Pkw-Lenker übersah beim Ambergpark ein entgegenkommendes Auto. Beide wollten ausweichen, kollidierten aber miteinander.
Der Senior kracht mit seinem roten Pkw gegen eine Betonsäule. Der Lenker des zweiten Fahrzeugs kam auf einem freien Parkplatz zum stehen. Glücklicherweise waren rundum die Unfallstelle keine Fußgänger unterwegs, sodass lediglich die beiden Autos beschädigt wurden.
Florianijünger im Einsatz
Die Feuerwehr Altenstadt rückte kurz nach dem Zusammenstoß der Autos an, um die Fahrbahn zu säubern. Ölbindemittel wurden gestreut, die Plastikteile der Pkw aus dem Kreuzungsbereich entfernt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.