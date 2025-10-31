Vorteilswelt
Hoher Sachschaden

Ausweichmanöver endet an Betonsäule

Vorarlberg
31.10.2025 12:35
Die Reparatur des Kleinwagens dürfte nicht ganz billig werden.
Die Reparatur des Kleinwagens dürfte nicht ganz billig werden.(Bild: Mathis Fotografie)

Am Freitagmorgen ereignete sich auf der L190 in Feldkirch ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 78-jähriger Pkw-Lenker übersah beim Ambergpark ein entgegenkommendes Auto. Beide wollten ausweichen, kollidierten aber miteinander. 

0 Kommentare

Der Senior kracht mit seinem roten Pkw gegen eine Betonsäule. Der Lenker des zweiten Fahrzeugs kam auf einem freien Parkplatz zum stehen. Glücklicherweise waren rundum die Unfallstelle keine Fußgänger unterwegs, sodass lediglich die beiden Autos beschädigt wurden. 

Florianijünger im Einsatz
Die Feuerwehr Altenstadt rückte kurz nach dem Zusammenstoß der Autos an, um die Fahrbahn zu säubern. Ölbindemittel wurden gestreut, die Plastikteile der Pkw aus dem Kreuzungsbereich entfernt.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Vorarlberg
