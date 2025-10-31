Halloween ist kein Freibrief

Auch an Eltern ergeht ein polizeilicher Appell: Kinder sollten unbedingt entsprechend aufgeklärt werden. Auch wenn der Nachwuchs unter 14 Jahren noch nicht strafrechtlich belangt werden kann, haben Geschädigte doch die Möglichkeit einer zivilrechtlichen Klage, um eine Wiedergutmachung des entstandenen Schadens, wie etwa die Reinigung der Hausfassade oder Erneuerung der Mülltonnen, geltend zu machen. Das kann dann schnell teuer werden. Zudem dürfen Jugendliche erst mit 16 Jahren unbegrenzt allein unterwegs sein, bis 14 Jahren nur bis 23 Uhr nachts, bis 16 Jahren bis 1 Uhr nachts.