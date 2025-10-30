Hanno Loewy mit Ehrenkreuz ausgezeichnet

Der Direktor des Jüdischen Museums Hohenems, Hanno Loewy, wurde von Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen für sein jahrelanges Engagement ausgezeichnet. Besonders betont wurden seine Bemühungen um den interreligiösen Dialog.
Große Freude herrscht derzeit im Jüdischen Museum Hohenems: Direktor Hanno Loewy wurde mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet. Im Rahmen einer Feier in der Präsidentschaftskanzlei wurden 22 Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft von Bundespräsident Alexander van der Bellen höchstpersönlich für ihre Verdienste um die Republik geehrt.
Hanno Loewy wurde mit folgenden Worten ausgezeichnet: „Herr Direktor Dr. Hanno Loewy leitet seit 2004 das Jüdische Museum Hohenems und entwickelte es zu einer international anerkannten Institution. Er engagiert sich aktiv für den interreligiösen Dialog und fördert das Verständnis zwischen den verschiedenen Kulturen und Religionen. Sein Einsatz für eine offene und tolerante Gesellschaft zeigt sich in seiner Arbeit im Museum sowie in öffentlichen Stellungnahmen und Initiativen.“
Mit dieser Auszeichnung wird, erklärte Loewy im Anschluss an die Verleihung, „auch das ganze Team und die Trägerschaft des Museums“ gewürdigt, die die grenzüberschreitende Arbeit des Hauses ermöglicht.“
