Hanno Loewy mit Ehrenkreuz ausgezeichnet

Hanno Loewy wurde mit folgenden Worten ausgezeichnet: „Herr Direktor Dr. Hanno Loewy leitet seit 2004 das Jüdische Museum Hohenems und entwickelte es zu einer international anerkannten Institution. Er engagiert sich aktiv für den interreligiösen Dialog und fördert das Verständnis zwischen den verschiedenen Kulturen und Religionen. Sein Einsatz für eine offene und tolerante Gesellschaft zeigt sich in seiner Arbeit im Museum sowie in öffentlichen Stellungnahmen und Initiativen.“