Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Museumsdirektor

Hanno Loewy mit Ehrenkreuz ausgezeichnet

Vorarlberg
30.10.2025 10:00
Doris Schmidauer, Alexander van der Bellen und Hanno Loewy.
Doris Schmidauer, Alexander van der Bellen und Hanno Loewy.(Bild: Peter LECHNER)

Der Direktor des Jüdischen Museums Hohenems, Hanno Loewy, wurde von Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen für sein jahrelanges Engagement ausgezeichnet. Besonders betont wurden seine Bemühungen um den interreligiösen Dialog. 

0 Kommentare

Große Freude herrscht derzeit im Jüdischen Museum Hohenems: Direktor Hanno Loewy wurde mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet. Im Rahmen einer Feier in der Präsidentschaftskanzlei wurden 22 Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft von Bundespräsident Alexander van der Bellen höchstpersönlich für ihre Verdienste um die Republik geehrt.

Alle Geehrten mit Bundespräsidenten Alexander van der Bellen.
Alle Geehrten mit Bundespräsidenten Alexander van der Bellen.(Bild: Peter LECHNER)

Hanno Loewy wurde mit folgenden Worten ausgezeichnet: „Herr Direktor Dr. Hanno Loewy leitet seit 2004 das Jüdische Museum Hohenems und entwickelte es zu einer international anerkannten Institution. Er engagiert sich aktiv für den interreligiösen Dialog und fördert das Verständnis zwischen den verschiedenen Kulturen und Religionen. Sein Einsatz für eine offene und tolerante Gesellschaft zeigt sich in seiner Arbeit im Museum sowie in öffentlichen Stellungnahmen und Initiativen.“

Mit dieser Auszeichnung wird, erklärte Loewy im Anschluss an die Verleihung,  „auch das ganze Team und die Trägerschaft des Museums“ gewürdigt, die die grenzüberschreitende Arbeit des Hauses ermöglicht.“

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
9° / 11°
Symbol einzelne Regenschauer
Bludenz
13° / 15°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
10° / 14°
Symbol einzelne Regenschauer
Feldkirch
12° / 15°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Porsche-Debakel
Volkswagen-Konzern fährt Milliardenverlust ein
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Ab Montag, 3. November, kann das Training der Eurofighter-Piloten am Boden gehört werden.
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
178.745 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
131.971 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
130.345 mal gelesen
Mehr Vorarlberg
Museumsdirektor
Hanno Loewy mit Ehrenkreuz ausgezeichnet
Ländle-Adler
Niklas Bachlinger nimmt viel aus dem Sommer mit
Aus dem Gerichtssaal
Arbeitsscheuer Familienvater wollte Kindergeld
Prozess in Feldkirch
Schüsse, Schläge und jede Menge Lügen
Krone Plus Logo
Horror in Frauenkabine
Ex-Funktionär sammelte 70 Terabyte Videomaterial
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf