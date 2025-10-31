Fünf Jahre weg vom Eis! Jetzt ist KAC-Champ zurück

Wieder vereint! Das sind Christoph Duller und Kevin Schettina bei Eishockeyklub Althofen in der Kärntner Liga Division I. „Ich hab immer gesagt: Wenn ich ein Comeback gebe, dann dort, wo der Schette spielt“, lacht Duller, der zweimal mit Salzburg Meister wurde, dann mit KAC 2019 den Titel holte – und seine Profikarriere 2020 beendete.