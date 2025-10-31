Vorteilswelt
„Nur die Luft fehlt“

Fünf Jahre weg vom Eis! Jetzt ist KAC-Champ zurück

Kärnten
31.10.2025 10:59
Christoph Duller stemmte 2019 den Pokal mit dem KAC in die Höhe.
Christoph Duller stemmte 2019 den Pokal mit dem KAC in die Höhe.(Bild: Kuess Josef)

Dank Kumpel Schettina steht Ex-KAC-Ass Christoph Duller (31) in Althofen in der Kärntner Liga Division I vorm Comeback – und schwärmt von seinem neuen Klub: „Hatte nur einmal in meiner Karriere so eine gute Teamchemie!“

0 Kommentare

Wieder vereint! Das sind Christoph Duller und Kevin Schettina bei Eishockeyklub Althofen in der Kärntner Liga Division I. „Ich hab immer gesagt: Wenn ich ein Comeback gebe, dann dort, wo der Schette spielt“, lacht Duller, der zweimal mit Salzburg Meister wurde, dann mit KAC 2019 den Titel holte – und seine Profikarriere 2020 beendete.

