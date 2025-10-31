Fünf Jahre weg vom Eis! Jetzt ist KAC-Champ zurück

Dank Kumpel Schettina steht Ex-KAC-Ass Christoph Duller (31) in Althofen in der Kärntner Liga Division I vorm Comeback – und schwärmt von seinem neuen Klub: „Hatte nur einmal in meiner Karriere so eine gute Teamchemie!“
Wieder vereint! Das sind Christoph Duller und Kevin Schettina bei Eishockeyklub Althofen in der Kärntner Liga Division I. „Ich hab immer gesagt: Wenn ich ein Comeback gebe, dann dort, wo der Schette spielt“, lacht Duller, der zweimal mit Salzburg Meister wurde, dann mit KAC 2019 den Titel holte – und seine Profikarriere 2020 beendete.
