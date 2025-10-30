Familienfehde, weil Cousine einen Afghanen liebte

Der Anwalt der drei Brüder plädierte am Donnerstag auf nicht schuldig und sprach von einer Verschwörung sowie einem Racheakt der Cousine, vor allem die Vergewaltigungsvorwürfe betreffend. In seinem Gutachten kommt Gerichtspsychiater Reinhard Haller allerdings zum Schluss, dass die junge Frau weder an einer Wahnerkrankung noch einer Lügenmanie leide. Der Umstand, dass sich das Opfer mit 16 begonnen hatte zu ritzen, depressiv und freudlos wurde, wertet Haller als „sehr typisches Störungsbild für stattgefundenen Missbrauch“. So hatte sich das Mädchen erst sehr spät seiner Chefin anvertraut und sich Hilfe beim Institut für Sozialdienste (IfS) geholt. Deshalb kam die Sache erst jetzt ans Licht.