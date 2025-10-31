Strafbestand im Skandal um Kameras in Umkleide

Der Schock sitzt tief in Altach und vor allem bei den ehemaligen und aktuellen Spielerinnen, die vor wenigen Tagen erfahren haben, dass sie über Jahre hinweg von einem Ex-Funktionär heimlich in der Umkleidekabine und anscheinend auch in anderen höchst privaten Lebensräumen gefilmt worden sind. Reden will von den Betroffenen – verständlicherweise – derzeit noch niemand darüber. Der SCR Altach selbst kooperiert komplett mit den ermittelnden Behörden, wird aber keine weiteren Angaben zu den Vorfällen machen. Es wird dauern, bis alles aufgearbeitet ist.