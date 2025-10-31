Grabher verletzt! Kein Österreich-Duell in Cali

Grabher-Coach Günter Bresnik äußerte sich am Freitag auf APA-Anfrage zur kampflosen Aufgabe seines Schützlings. „Sie hat schon in der Vorwoche Probleme mit den Bauchmuskeln gehabt und sich im Match vorgestern bei einem Schlag wieder wehgetan“, erklärte Bresnik. „Sie möchte kein Risiko eingehen. Wie ernst die Verletzung ist, kann man dort halt nicht feststellen. Passt für mich, wenn sie sich Sorgen macht, ab nach Hause und es kontrollieren lassen.“