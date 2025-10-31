Vorteilswelt
„Kein Risiko nehmen“

Grabher verletzt! Kein Österreich-Duell in Cali

Tennis
31.10.2025 12:38
Julia Grabher
Julia Grabher(Bild: GEPA)

Österreichs gerade erst in die Top 100 zurückgekehrte bestplatzierte Tennisspielerin, Julia Grabher, hat sich aus dem WTA125-Turnier im kolumbianischen Cali vor dem Viertelfinale aus dem Turnier zurückgezogen. Grund ist eine noch nicht näher diagnostizierte Bauchmuskelverletzung. 

Damit kommt es nicht zum Halbfinalduell mit Sinja Kraus, die sich sicher mit 6:2,6:1 gegen Selena Janicijevic (FRA) durchsetzte. Kraus wird zumindest auf Weltranglistenplatz 123 vorrücken.

Günter Bresnik
Günter Bresnik(Bild: Tröster Andreas)

Grabher-Coach Günter Bresnik äußerte sich am Freitag auf APA-Anfrage zur kampflosen Aufgabe seines Schützlings. „Sie hat schon in der Vorwoche Probleme mit den Bauchmuskeln gehabt und sich im Match vorgestern bei einem Schlag wieder wehgetan“, erklärte Bresnik. „Sie möchte kein Risiko eingehen. Wie ernst die Verletzung ist, kann man dort halt nicht feststellen. Passt für mich, wenn sie sich Sorgen macht, ab nach Hause und es kontrollieren lassen.“

Bresnik hofft, dass die im Liveranking nun 91. Grabher die Top 100 halten kann. „Mir ist das lieber, wenn das ordentlich abgesichert ist, mit wahrscheinlich noch 50 oder 100 Punkten mehr. Aber es ist, wie es ist.“

