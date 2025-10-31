Kapuzinerkloster: Neues Leben für altes Gebäude

Dass das Kapuzinerkloster in den Besitz der Stadt übergeht, ist bereits seit rund eineinhalb Jahren fixiert, mit der feierlichen Schlüsselübergabe ist der Verkauf nun auch zeremoniell besiegelt worden. Doch wie wird dieser Ort künftig bespielt werden? „Es ist uns wichtig, dieses besondere Stück Geschichte zu bewahren und gleichzeitig Raum für Neues zu schaffen“, betont Bürgermeister Markus Fäßler. „Das Kloster bleibt ein Ort der Seelsorge, aber es soll künftig auch für alle Menschen in unserer Stadt erlebbar werden.“ Soll meinen: Für die Brüder des Franziskanerordens, die das Kloster bislang geführt haben, wird ein Teil des Gebäudes – gemeinsam mit der Kirche und der Sakristei – als Klausur abgetrennt.