Austria-Torhüter: Ein Umweg für den Strohwitwer

„Ich genieße mal die Ruhe, bevor ich mich aber auf die Couch lege, muss in meinen eigenen vier Wänden alles erledigt sein. Ich bringe das Kinderzimmer auf Vordermann, räume den Geschirrspüler aus und trage den Müll weg“, zwinkert Austria-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger. Der bis Sonntag Strohwitwer ist, seine Frau Sila verbringt nämlich die Tage mit den Söhnen Elija und Noah in Pörtschach am Wörthersee.