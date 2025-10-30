Vorteilswelt
Niklas Bachlinger nimmt viel aus dem Sommer mit

Sport
30.10.2025 08:55
Der Schoppernauer Niklas Bachlinger präsentierte sich in der Sommersaison ganz stark.
Der Schoppernauer Niklas Bachlinger präsentierte sich in der Sommersaison ganz stark.

Die vergangenen Monate waren für Niklas Bachlinger von vielen Erfolgen geprägt, aber auch sehr intensiv. Nun hat der Ländle-Adler aber Zeit, wieder runterzukommen. Und in die Wintersaison will er dann den Schwung aus dem Sommer voll mitnehmen.

Die Sommersaison war eine ausgezeichnete für Ländle-Adler Niklas Bachlinger. Der Schoppernauer startete furios in den Sommer-Grand-Prix, führte das Großereignis lange an und holte schlussendlich beim großen Finale in Klingenthal den ganz starken dritten Platz in der Gesamtwertung. Gleichzeitig war der Olympiasieger von Lahti im Conti-Cup unterwegs, kämpft dort weiter um ein Ticket für den Weltcup.

Zwischenzeitlich führte Bachlinger die Gesamtwertung im Sommer-Grand-Prix an.
Zwischenzeitlich führte Bachlinger die Gesamtwertung im Sommer-Grand-Prix an.

Viel Motivation
Derzeit steht aber, nach sehr intensiven Monaten – kaum ein Springer absolvierte so viele Bewerbe wie der Bregenzerwälder – etwas mehr Ruhe auf dem Programm. „Diese Woche ist noch Sprungpause, nächste Woche startet dann wieder ein Trainingskurs“, erzählt Bachlinger, der zufrieden auf seine Leistungen zurückschauen kann, „die Ergebnisse geben mir schon viel Motivation. Ich hoffe, ich kann das in der Wintersaison umsetzen.“

Weiter in Rukka
Weiter geht es für ihn aber erst Mitte Dezember, wo die nächste Station des Continental-Cups im finnischen Rukka auf dem Programm steht. Eine lange Wettkampfpause. „Aber das ist schon in Ordnung“, lacht Bachlinger, „mehr Zeit, um ein wenig runterzukommen!“

