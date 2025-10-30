Niklas Bachlinger nimmt viel aus dem Sommer mit

Viel Motivation

Derzeit steht aber, nach sehr intensiven Monaten – kaum ein Springer absolvierte so viele Bewerbe wie der Bregenzerwälder – etwas mehr Ruhe auf dem Programm. „Diese Woche ist noch Sprungpause, nächste Woche startet dann wieder ein Trainingskurs“, erzählt Bachlinger, der zufrieden auf seine Leistungen zurückschauen kann, „die Ergebnisse geben mir schon viel Motivation. Ich hoffe, ich kann das in der Wintersaison umsetzen.“