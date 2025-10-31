GAK muss in Krise klar denken und richtig handeln

Am Samstag hofft Bundesliga-Schlusslicht GAK, dass gegen Altach endlich der erste Saisonsieg gelingt. Mentaltrainer Gernot Knapp arbeitet seit Tagen und Wochen intensiv mit den Spielern und weiß ganz genau, wie er mit welchen Mitteln in die Köpfe der roten Akteure vordringen kann. Der „Krone“ erklärte er seine Methoden.