Springen am Innsbrucker Bergisel ab 13.30 Uhr LIVE

Während Domen Prevc seine Konkurrenz auch beim Neujahrsspringen um Skisprung-Welten distanzierte, avancierten zwei ÖSV-Adler zu den schärfsten Verfolgern des Slowenen. Jan Hörl und Stephan Embacher landeten in Garmisch-Partenkirchen auf den Plätzen zwei und drei, im Kampf um den Triumph bei der 74. Vierschanzentournee muss das rot-weiß-rote Duo zur Halbzeit aber schon auf ein Wunder hoffen. Denn Prevc führt vor dem Springen am Innsbrucker Bergisel bereits 35 Punkte vor Hörl.