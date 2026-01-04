Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vierschanzentournee

Springen am Innsbrucker Bergisel ab 13.30 Uhr LIVE

Ski Nordisch
04.01.2026 05:00
Jan Hörl
Jan Hörl(Bild: Andreas Tröster)

Heute steht bei der Vierschanzentournee das Springen am Innsbrucker Bergisel auf dem Programm. Der erste Durchgang beginnt um 13.30 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Hier der Zwischenstand:

Während Domen Prevc seine Konkurrenz auch beim Neujahrsspringen um Skisprung-Welten distanzierte, avancierten zwei ÖSV-Adler zu den schärfsten Verfolgern des Slowenen. Jan Hörl und Stephan Embacher landeten in Garmisch-Partenkirchen auf den Plätzen zwei und drei, im Kampf um den Triumph bei der 74. Vierschanzentournee muss das rot-weiß-rote Duo zur Halbzeit aber schon auf ein Wunder hoffen. Denn Prevc führt vor dem Springen am Innsbrucker Bergisel bereits 35 Punkte vor Hörl.

Hier der Stand in der Tournee-Wertung:

Das sind umgerechnet fast 20 Meter, die Hörl bei den Heim-Bewerben in Innsbruck heute und in Bischofshofen am Dienstag (16.30 Uhr) aufholen müsste, um doch noch den goldenen Adler in die Höhe strecken zu dürfen.

Lesen Sie auch:
Timi Zajc wurde erneut disqualifiziert.
Rot für Topspringer
„Frech!“ Kritik nach Disqualifikation bei Tournee
02.01.2026
Pleite bei der Tournee
Stefan Kraft: „Fortzugehen wäre gscheiter gewesen“
02.01.2026
Nun droht Olympia-Aus
Skisprung-Legende fliegt aus dem Tournee-Kader
02.01.2026
Rote Karte in Garmisch
Tournee: Topspringer wird erneut disqualifiziert
01.01.2026

„Abgerechnet wird erst in Bischofshofen“
„Hoch werma‘s nimma g‘winnen“, meinte Hörl in Anspielung an Toni Pfeffers legendären Pausensager beim 0:9 des ÖFB-Teams 1999 gegen Spanien. Ein Fünkchen Hoffnung hat der Salzburger vor heimischer Kulisse aber trotzdem. „Wir werden immer in Lauerstellung sein, angreifen und gut springen. Abgerechnet wird erst in Bischofshofen. Es sind noch zwei Stationen, es kann viel passieren.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
236.196 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
199.406 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
173.456 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Mehr Ski Nordisch
Vierschanzentournee
Springen am Innsbrucker Bergisel ab 13.30 Uhr LIVE
Langlauf-Klassiker
Stadlober als Fünfte ins Finale der Tour de Ski!
Tournee-Debüt wartet
Bachlinger nutzt unerwartete Chance perfekt aus
Vierschanzentournee
Hörl führt ÖSV-Vierfachsieg in Innsbruck-Quali an!
Topspringer im Fokus
Tournee-Aufreger: „Das ist für mich Manipulation!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf