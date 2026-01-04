Springen am Innsbrucker Bergisel ab 13.30 Uhr LIVE

Heute steht bei der Vierschanzentournee das Springen am Innsbrucker Bergisel auf dem Programm. Der erste Durchgang beginnt um 13.30 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Hier der Zwischenstand:
Während Domen Prevc seine Konkurrenz auch beim Neujahrsspringen um Skisprung-Welten distanzierte, avancierten zwei ÖSV-Adler zu den schärfsten Verfolgern des Slowenen. Jan Hörl und Stephan Embacher landeten in Garmisch-Partenkirchen auf den Plätzen zwei und drei, im Kampf um den Triumph bei der 74. Vierschanzentournee muss das rot-weiß-rote Duo zur Halbzeit aber schon auf ein Wunder hoffen. Denn Prevc führt vor dem Springen am Innsbrucker Bergisel bereits 35 Punkte vor Hörl.
Hier der Stand in der Tournee-Wertung:
Das sind umgerechnet fast 20 Meter, die Hörl bei den Heim-Bewerben in Innsbruck heute und in Bischofshofen am Dienstag (16.30 Uhr) aufholen müsste, um doch noch den goldenen Adler in die Höhe strecken zu dürfen.
„Abgerechnet wird erst in Bischofshofen“
„Hoch werma‘s nimma g‘winnen“, meinte Hörl in Anspielung an Toni Pfeffers legendären Pausensager beim 0:9 des ÖFB-Teams 1999 gegen Spanien. Ein Fünkchen Hoffnung hat der Salzburger vor heimischer Kulisse aber trotzdem. „Wir werden immer in Lauerstellung sein, angreifen und gut springen. Abgerechnet wird erst in Bischofshofen. Es sind noch zwei Stationen, es kann viel passieren.“
