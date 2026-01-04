Vorteilswelt
Langlauf

Stadlober klettert bei Tour-Finale noch auf Rang 2

Ski Nordisch
04.01.2026 16:31
Teresa Stadlober
Teresa Stadlober(Bild: EPA/ANDREA SOLERO)

Die Salzburgerin Teresa Stadlober hat sich beim finalen Massenstart-Bergrennen der Tour de Ski zur Alpe Cermis als Tagesvierte vom fünften auf den zweiten Endrang verbessert. 

Nach sechs Etappen lag nur die überlegene US-Amerikanerin Jessie Diggins vor Stadlober. Im Kampf um Platz zwei verwies die Radstädterin die Norwegerin Heidi Weng um rund 14 Sekunden auf Rang drei.

Jessie Diggins
Jessie Diggins(Bild: EPA/ANDREA SOLERO)

Stadlober spielte im Val di Fiemme auf der Schlussetappe mit den abschließenden 3,7 Bergauf-Kilometern mit 420 Höhenmetern ihre Stärken voll aus und sicherte sich ihren ersten Podestplatz im Tour-Gesamtklassement. 2018 beim damals noch als Verfolgung ausgetragenem Finale war sie nach zweitbester Etappenzeit Gesamtfünfte geworden. Diesmal trumpfte die Olympia-Dritte mit zwei Podestplätzen in Toblach auf und bewies auch im abschließenden Skatingrennen ihre Klasse.

Auf Tagessiegerin Karoline Simpson-Larsen aus Norwegen fehlten Stadlober 17,5 Sekunden, die zum dritten Mal siegreiche Diggins und Weng lagen nur einige Sekunden vor der Olympiadritten. In der Gesamtwertung fehlten Stadlober 2:17 Minuten auf Diggins.

Lesen Sie auch:
Benjamin Moser
Kläbo triumphiert
Benjamin Moser schließt Tour de Ski in Top-10 ab
04.01.2026

Kläbo mit fünftem Gesamtsieg neuer Rekordmann
Den Tour-Titel bei den Männern sicherte sich erneut Johannes Hösflot Kläbo. Der Norweger ist nach seinem fünften Triumph Rekordsieger. „Es ist einfach großartig, die Tour wieder zu gewinnen“, sagte Kläbo und kündigte an, nach ausreichender Erholung im Hinblick auf Olympia ein Höhentrainingslager einlegen zu wollen. Sieger des Bergrennens wurde sein Landsmann Mattis Stenshagen, der Kläbo (12.) rund eine Minute abnahm.

Porträt von krone Sport
krone Sport
