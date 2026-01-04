Stadlober klettert bei Tour-Finale noch auf Rang 2

Stadlober spielte im Val di Fiemme auf der Schlussetappe mit den abschließenden 3,7 Bergauf-Kilometern mit 420 Höhenmetern ihre Stärken voll aus und sicherte sich ihren ersten Podestplatz im Tour-Gesamtklassement. 2018 beim damals noch als Verfolgung ausgetragenem Finale war sie nach zweitbester Etappenzeit Gesamtfünfte geworden. Diesmal trumpfte die Olympia-Dritte mit zwei Podestplätzen in Toblach auf und bewies auch im abschließenden Skatingrennen ihre Klasse.