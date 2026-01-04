Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Glatteis angesagt

-22 Grad! Woche wird klirrend kalt mit Neuschnee

Österreich
04.01.2026 15:43
In weiten Teilen Österreichs stehen die nächsten Tage Dauerfrost und Schnee auf dem Programm.
In weiten Teilen Österreichs stehen die nächsten Tage Dauerfrost und Schnee auf dem Programm.(Bild: stock.adobe.com)

In weiten Teilen Österreichs stürzen die Temperaturen in den kommenden Tagen kräftig ab. Laut Wetterexperten bedeutet das: Dauerfrost, eisiger Wind und leichter Schneefall. Für Bergfexe gibt es zwischendurch etwas Neuschnee. Autofahrer müssen sich vor Glätte und rutschigen Straßen in Acht nehmen.

0 Kommentare

Ohne Mütze und Handschuhe wird es kommende Woche bitterkalt: Jede noch so kleine freie Stelle Haut wird die Kälte scharf zu spüren bekommen. Am Montag ziehen noch flache Nebelfelder durchs Land, zwischendurch zeigt sich die Sonne, doch im Tagesverlauf verdichten sich bereits die Wolken. Am Nachmittag rechnen Wetterexperten bereits mit leichtem Schneefall.

Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 15 und minus 4 Grad, in inneralpinen Tälern sowie im Mühl- und Waldviertel klettert das Thermometer stellenweise auf minus 1 Grad. Auch am Nachmittag bleibt es eisig, die Höchstwerte kratzen kaum an der 0-Grad-Marke.

Vielerorts Sonne mit Eiseskälte
Im Westen bleibt es am Dienstag, abgesehen von einzelnen Nebelfeldern, überwiegend sonnig – dafür aber bitterkalt. Weiter östlich verdichtet sich der Himmel, nur vereinzelt dringt die Sonne durch die Wolken. Im Südosten bleibt es trüb, hier wirbelt Frau Hölle zwischendurch ihre Schneedecken durcheinander.

Am Alpenostrand frischt der Wind kräftig auf und sorgt für stürmische Böen. In den Alpen fallen die Frühwerte auf bis zu minus 22 Grad, im Südosten auf minus drei Grad. Auch am Nachmittag bleibt es eisig, das Thermometer erreicht kaum mehr als 0 Grad.

Österreich
Symbol heiter
1° / 4°
34 km/h
07:58 h
50 %
Symbol wolkenlos
0° / 3°
23 km/h
08:11 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-6° / -1°
7 km/h
01:31 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-5° / -1°
15 km/h
03:18 h
45 %
Symbol bedeckt
-5° / -1°
14 km/h
01:47 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-5° / 2°
20 km/h
01:25 h
55 %
Symbol Schneeregen
-2° / 0°
9 km/h
00:18 h
85 %
Symbol bedeckt
-0° / 4°
18 km/h
00:12 h
55 %
Symbol stark bewölkt
0° / 0°
29 km/h
01:14 h
50 %
Symbol Schneefall
-5° / -1°
9 km/h
00:04 h
75 %
Wien
Symbol heiter
0° / 2°
24 km/h
07:42 h
50 %
Symbol wolkenlos
-2° / 1°
23 km/h
08:11 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-8° / -3°
7 km/h
01:48 h
50 %
Symbol wolkig
-7° / -3°
17 km/h
03:13 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-7° / -3°
15 km/h
02:21 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-8° / 1°
23 km/h
01:59 h
50 %
Symbol bedeckt
-3° / 1°
4 km/h
00:19 h
65 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 3°
24 km/h
03:16 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-1° / -1°
23 km/h
01:17 h
50 %
Symbol bedeckt
-7° / 3°
9 km/h
01:29 h
65 %
St. Pölten
Symbol heiter
0° / 5°
6 km/h
07:35 h
50 %
Symbol wolkenlos
0° / 4°
16 km/h
08:13 h
45 %
Symbol bedeckt
-6° / -1°
7 km/h
01:10 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-5° / -1°
19 km/h
02:13 h
50 %
Symbol bedeckt
-5° / -1°
20 km/h
01:47 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-5° / 2°
21 km/h
02:28 h
55 %
Symbol bedeckt
-2° / 1°
9 km/h
00:05 h
55 %
Symbol bedeckt
-0° / 6°
20 km/h
00:26 h
65 %
Symbol bedeckt
0° / 1°
32 km/h
00:51 h
50 %
Symbol Schneefall
-5° / -1°
7 km/h
00:17 h
85 %
Eisenstadt
Symbol wolkig
0° / 2°
15 km/h
05:39 h
50 %
Symbol heiter
-3° / 1°
14 km/h
07:08 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-8° / -3°
4 km/h
01:29 h
45 %
Symbol heiter
-9° / -3°
6 km/h
06:50 h
35 %
Symbol wolkig
-7° / -2°
7 km/h
04:10 h
40 %
Symbol bedeckt
-9° / 0°
10 km/h
01:20 h
55 %
Symbol Schneeregen
-2° / 3°
4 km/h
01:01 h
85 %
Symbol bedeckt
2° / 2°
15 km/h
00:24 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-2° / -1°
15 km/h
02:16 h
50 %
Symbol Schneefall
-7° / 2°
4 km/h
00:07 h
> 95 %
Linz
Symbol wolkig
-3° / 3°
7 km/h
06:58 h
50 %
Symbol heiter
-1° / 2°
8 km/h
06:38 h
50 %
Symbol bedeckt
-7° / -2°
2 km/h
00:39 h
50 %
Symbol bedeckt
-5° / -2°
6 km/h
00:59 h
50 %
Symbol bedeckt
-7° / -1°
6 km/h
01:04 h
50 %
Symbol wolkig
-10° / 1°
8 km/h
05:00 h
45 %
Symbol bedeckt
-6° / 2°
3 km/h
00:41 h
55 %
Symbol bedeckt
-1° / 4°
4 km/h
00:16 h
65 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 1°
11 km/h
02:36 h
50 %
Symbol bedeckt
-9° / 2°
3 km/h
00:50 h
50 %
Graz
Symbol heiter
-4° / 2°
4 km/h
07:34 h
50 %
Symbol heiter
-2° / 2°
6 km/h
05:49 h
50 %
Symbol bedeckt
-6° / -2°
4 km/h
01:14 h
50 %
Symbol bedeckt
-4° / -1°
4 km/h
00:40 h
50 %
Symbol bedeckt
-8° / -2°
4 km/h
01:07 h
50 %
Symbol wolkig
-11° / 0°
5 km/h
06:06 h
45 %
Symbol bedeckt
-8° / 2°
5 km/h
00:36 h
60 %
Symbol bedeckt
-3° / 1°
4 km/h
00:32 h
65 %
Symbol wolkig
-7° / 0°
6 km/h
05:33 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-9° / -1°
4 km/h
03:52 h
50 %
Klagenfurt
Symbol wolkig
-1° / 1°
4 km/h
05:28 h
50 %
Symbol wolkenlos
-3° / 1°
7 km/h
08:06 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-10° / -3°
5 km/h
01:54 h
45 %
Symbol heiter
-11° / -2°
7 km/h
07:47 h
35 %
Symbol heiter
-7° / -3°
6 km/h
07:11 h
35 %
Symbol Schneefall
-9° / 0°
10 km/h
02:06 h
65 %
Symbol leichter Regen
-1° / 6°
13 km/h
00:05 h
80 %
Symbol Schneefall
1° / 3°
19 km/h
02:32 h
90 %
Symbol bedeckt
-2° / -1°
14 km/h
01:14 h
65 %
Symbol Schneeregen
-5° / 4°
12 km/h
00:00 h
90 %
Salzburg
Symbol stark bewölkt
-3° / 1°
8 km/h
03:38 h
60 %
Symbol heiter
-7° / -1°
5 km/h
06:11 h
35 %
Symbol wolkig
-11° / -4°
6 km/h
03:32 h
35 %
Symbol heiter
-13° / -4°
4 km/h
07:53 h
25 %
Symbol heiter
-12° / -4°
5 km/h
07:34 h
40 %
Symbol leichter Schneefall
-11° / 0°
5 km/h
02:49 h
65 %
Symbol bedeckt
-1° / 6°
22 km/h
00:26 h
65 %
Symbol starker Schneefall
-2° / 2°
12 km/h
04:06 h
> 95 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 0°
8 km/h
02:11 h
75 %
Symbol bedeckt
-4° / 6°
9 km/h
00:17 h
50 %
Innsbruck
Symbol bedeckt
-5° / -2°
8 km/h
01:39 h
55 %
Symbol heiter
-7° / -4°
5 km/h
07:00 h
25 %
Symbol wolkig
-9° / -5°
5 km/h
05:15 h
< 5 %
Symbol wolkig
-10° / -5°
7 km/h
03:45 h
20 %
Symbol heiter
-10° / -4°
10 km/h
08:11 h
50 %
Symbol Schneefall
-6° / -0°
13 km/h
01:00 h
75 %
Symbol starker Regen
0° / 4°
15 km/h
00:53 h
> 95 %
Symbol Schneefall
-1° / -0°
18 km/h
01:49 h
> 95 %
Symbol Schneefall
-3° / -0°
10 km/h
01:26 h
80 %
Symbol Schneeregen
-1° / 5°
14 km/h
00:16 h
85 %
Bregenz
Wetterdaten:

Über Ost- und Südösterreich ziehen am Mittwoch dicke Wolkenschleier, während aus der Nacht heraus im Südosten noch ein paar Schneeflocken fallen. Tagsüber bleibt es aber meist trocken. Im Westen kämpft sich die Sonne gelegentlich durch und zeigt sich häufiger. Der Wind frischt nur im östlichen Flachland mäßig aus Nordwest auf, sonst bleibt es windstill. Schon in der Früh beißt die Kälte: minus 17 bis minus 4 Grad, am Nachmittag steigen die Temperaturen kaum über minus 8 bis minus 1 Grad.

Achtung, Glatteisgefahr!
Der Donnerstag bringt von Westen her eine Wolkenfront Schneeschauer an der Alpennordseite und im Norden. Die Sonne schafft es nur gelegentlich durch die grauen Schleier, im Süden zeigt sie sich häufiger. Am Abend erreicht dann die Warmfront den Westen: Die Schneefallgrenze klettert nach oben, Regen mischt sich teilweise dazu.

Für Autofahrer und Fußgänger heißt es: Achtung! Mit Glatteis ist in weiten Teilen des Landes zu rechnen. Auch der eisige Wind kann stellenweise etwas ungemütlich werden. Die Frühwerte fallen auf minus 20 bis minus 4 Grad, die Tageshöchstwerte steigen auf minus 7 bis plus 1 Grad.

Lesen Sie auch:
Symbolbild: Es wird bitterkalt in Tirol, vor allem in der Nacht.
Land mit Warnung
Minus 15 Grad: Jetzt rollt Kältewalze auf Tirol zu
04.01.2026
Auch Schnee kommt
Bis zu -20 Grad! Die Steiermark als Kältekammer
03.01.2026

Am Freitag bleibt es in den höheren Lagen überraschend mild, der Schnee geht vielerorts in Regen über und sorgt für rutschige und glatte Straßen. Gegen Abend kühlt es voraussichtlich wieder ab, der genaue Ablauf ist laut Wetterexperten aber noch unsicher. Die Temperaturen liegen morgens zwischen minus 12 und plus 2 Grad, tagsüber erreichen sie minus 3 bis plus 5 Grad – in mittleren Höhenlagen wird es am wärmsten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichAlpen
NeuschneeSchneefallTemperaturSchnee
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Hamburg steht ab Freitag ein 21-Jähriger vor Gericht, der Jugendliche zu selbstverletzendem ...
Prozess in Hamburg
Mann soll Jugendliche zum Suizid überredet haben
Die deutsche Polizei hat jetzt Fahndungsfotos von dem spektakulären Tresor-Einbruch ...
Millionen erbeutet
Tresor-Coup: Fahndungsfotos veröffentlicht
In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
259.478 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
213.555 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
174.971 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Mehr Österreich
Diskutieren Sie mit!
Böller: Braucht es konsequentes Verbot?
In Tasche abgestellt
Granate bei Synagoge entpuppt sich als Attrappe
Bodensee-Studie
Invasion der Quaggamuscheln wird Milliarden kosten
Auch Glatteis angesagt
-22 Grad! Woche wird klirrend kalt mit Neuschnee
Krone Plus Logo
Jäger der Superlative
Mauswiesel: Kleines Raubtier mit großem Appetit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf