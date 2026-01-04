-22 Grad! Woche wird klirrend kalt mit Neuschnee

Über Ost- und Südösterreich ziehen am Mittwoch dicke Wolkenschleier, während aus der Nacht heraus im Südosten noch ein paar Schneeflocken fallen. Tagsüber bleibt es aber meist trocken. Im Westen kämpft sich die Sonne gelegentlich durch und zeigt sich häufiger. Der Wind frischt nur im östlichen Flachland mäßig aus Nordwest auf, sonst bleibt es windstill. Schon in der Früh beißt die Kälte: minus 17 bis minus 4 Grad, am Nachmittag steigen die Temperaturen kaum über minus 8 bis minus 1 Grad.