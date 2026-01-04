Böller: Braucht es konsequentes Verbot?

Das neue Jahr ist erst wenige Tage alt, dennoch werden seit Silvester massenhaft Berichte über Böller-Verletzungen und anderen, der Pyrotechnik geschuldeten, Schäden öffentlich. Wie sollte Ihrer Meinung nach mit der Gefahr, die von Böllern ausgeht, umgegangen werden?
Obwohl das Zünden von Raketen und Böllern in österreichischen Ortsgebieten laut Pyrotechnikgesetz eigentlich verboten ist, knallte es in Österreich an Silvester – und den Tagen davor – vielerorts an jeder Ecke. Begleitet wird dieser Trubel Jahr für Jahr von schwerwiegenden Verletzungen. Wegen hunderter Verletzter und extremer Umweltbelastung fordert eine breite Allianz daher ein bundesweites Verbot von F2-Böllern.
Ihre Meinung ist gefragt!
Wie schätzen Sie die Situation rund um den Jahreswechsel ein? Würden Sie strengere Gesetze für Pyrotechnik, und ein konsequentes Durchsetzen dieser, begrüßen? Wie könnte man die bereits existierenden Regeln effektiver kontrollieren, damit Personal in Krankenhäusern und Rettungsdienste in der Silvesternacht entlastet wird? Diskutieren Sie mit und teilen Sie Ihre Ansichten zu diesem Thema in den Kommentaren!
