Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Böller: Braucht es konsequentes Verbot?

Community
04.01.2026 16:00
(Bild: WWF)

Das neue Jahr ist erst wenige Tage alt, dennoch werden seit Silvester massenhaft Berichte über Böller-Verletzungen und anderen, der Pyrotechnik geschuldeten, Schäden öffentlich. Wie sollte Ihrer Meinung nach mit der Gefahr, die von Böllern ausgeht, umgegangen werden?

0 Kommentare

Obwohl das Zünden von Raketen und Böllern in österreichischen Ortsgebieten laut Pyrotechnikgesetz eigentlich verboten ist, knallte es in Österreich an Silvester – und den Tagen davor – vielerorts an jeder Ecke. Begleitet wird dieser Trubel Jahr für Jahr von schwerwiegenden Verletzungen. Wegen hunderter Verletzter und extremer Umweltbelastung fordert eine breite Allianz daher ein bundesweites Verbot von F2-Böllern.

Ihre Meinung ist gefragt!
Wie schätzen Sie die Situation rund um den Jahreswechsel ein? Würden Sie strengere Gesetze für Pyrotechnik, und ein konsequentes Durchsetzen dieser, begrüßen? Wie könnte man die bereits existierenden Regeln effektiver kontrollieren, damit Personal in Krankenhäusern und Rettungsdienste in der Silvesternacht entlastet wird? Diskutieren Sie mit und teilen Sie Ihre Ansichten zu diesem Thema in den Kommentaren!

Porträt von Community
Community
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Sonntag
Schluss mit Ausreden – es ist Zeit für Bewegung!
Neustart gefällig?
Sechs Filme die dein Leben komplett verändern
Folge von Samstag
Gemeinsam neue Energie fürs neue Jahr tanken
Kino & Streaming
Award Saison gestartet & Oscar-Fieber in Hollywood
007-Fans aufgepasst!
Wird der Brite Tom Payne der neue James Bond?
Mehr Forum
Frage des Tages
Venezuela-Angriff: Hat Trump richtig gehandelt?
Diskutieren Sie mit!
Gehen Sie heuer auf einen Ball?
Diskutieren Sie mit!
Grassers Luxushausarrest: Haben Sie Verständnis?
Frage des Tages
Sprühkerzen in Lokalen: Sind Sie für ein Verbot?
Diskutieren Sie mit!
Gefängnisarbeit: Ist der Lohn für Häftlinge fair?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
259.478 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
213.555 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
174.971 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Mehr Community
Diskutieren Sie mit!
Parlament: Fühlen Sie sich noch vertreten?
Frage des Tages
Schauen Sie sich in Lokalen nach Notausgängen um?
Frage des Tages
Hat Pfand Ihr Einkaufsverhalten verändert?
Forum
Kasperl des Jahres gekürt: Wen hätten Sie gewählt?
Frage des Tages
Haben Sie gute Vorsätze fürs neue Jahr gefasst?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf