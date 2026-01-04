Böller: Braucht es konsequentes Verbot?

Ihre Meinung ist gefragt!

Wie schätzen Sie die Situation rund um den Jahreswechsel ein? Würden Sie strengere Gesetze für Pyrotechnik, und ein konsequentes Durchsetzen dieser, begrüßen? Wie könnte man die bereits existierenden Regeln effektiver kontrollieren, damit Personal in Krankenhäusern und Rettungsdienste in der Silvesternacht entlastet wird? Diskutieren Sie mit und teilen Sie Ihre Ansichten zu diesem Thema in den Kommentaren!