Angebot abgelehnt: Wende bei ÖFB-Held Gregoritsch

Wenig Einsatzzeit im Herbst

Sportlich läuft es für Gregoritsch in Dänemark bislang durchwachsen. In 14 Pflichtspielen im Herbst gelangen ihm drei Tore, meist kam der Angreifer nur als Joker zum Einsatz. Im ÖFB-Team steht der Routinier bei 72 Länderspielen und 23 Treffern.