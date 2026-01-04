Angebot abgelehnt: Wende bei ÖFB-Held Gregoritsch

Wende bei Michael Gregoritsch! Der ÖFB-Stürmer wird Bröndby vorerst nicht verlassen und bleibt dem dänischen Klub erhalten. Eine Leihe zum FC Basel war im Gespräch.
Wie Sky-Reporter und Transfer-Experte Florian Plettenberg via X berichtet, ist der angedachte Deal mit dem FC Basel gescheitert. Demnach lehnte der ÖFB-Teamstürmer die Offerte ab. Zuvor hatte es konkrete Gespräche über eine Leihe mit Kaufoption gegeben.
Laut APA lag Gregoritsch eine Anfrage des Schweizer Traditionsklubs vor. Nun ist aber klar: Der 31-Jährige bleibt beim Brøndby IF, bei dem er noch bis 2028 unter Vertrag steht.
Wenig Einsatzzeit im Herbst
Sportlich läuft es für Gregoritsch in Dänemark bislang durchwachsen. In 14 Pflichtspielen im Herbst gelangen ihm drei Tore, meist kam der Angreifer nur als Joker zum Einsatz. Im ÖFB-Team steht der Routinier bei 72 Länderspielen und 23 Treffern.
Wie es für Gregoritsch weitergeht, bleibt offen. Statt Basel könnte nun eine leihweise Rückkehr in die deutsche Bundesliga ein Thema werden.
