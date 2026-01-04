LIVE ab 16.15 Uhr: Real Madrid gegen Betis Sevilla

LIVE ab 16 Uhr: Konferenz mit Palace und Liverpool
18. Spieltag in Spaniens Fußball-Liga: Real Madrid empfängt Betis Sevilla. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Ohne Lebensversicherung Kylian Mbappé geht es heute für Real Madrid im Titelkampf darum, gegenüber Leader FC Barcelona nicht nachzulassen. 13 Siege, drei Remis und „nur“ zwei Niederlagen sind nach 18 Runden zwar kein Drama – vier Punkte Rückstand auf den Erzrivalen schon.
Daher soll aus Sicht des Klubs von David Alaba gegen Betis gerade auch daheim unbedingt ein Dreier her.
Doch Vorsicht ist geboten: Das Team aus Sevilla steht auf Platz sechs der Tabelle und kann auf ein durch starke Auftritte in der Europa League (aktuell Vierter!) gestähltes Selbstbewusstsein vertrauen …
