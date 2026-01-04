Ex-Box-Weltmeister Tyson Fury kündigt Comeback an

Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury hat nur ein Jahr nach seinem Rücktritt ein erneutes Comeback im Boxen angekündigt. „2026 ist das Jahr. Return of the Mac. Ich war eine Weile weg, aber jetzt bin ich zurück“, schrieb der 37-jährige Brite bei Instagram. Zur Begründung fügte er hinzu: „Es gibt nichts Besseres, als Männern ins Gesicht zu schlagen und dafür bezahlt zu werden.“