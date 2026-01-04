Venezuela-Angriff: Hat Trump richtig gehandelt?

Ihre Meinung zählt!

Gerechtfertigter Schlag oder Völkerrechtsbruch? Ist ein militärischer Eingriff dieser Größenordnung Ihrer Meinung nach vertretbar? Welche Signale sendet diese Operation an andere Länder weltweit? Wie bewerten Sie Trumps Ankündigung, das Land übergangsweise durch die USA führen zu lassen?



Teilen Sie Ihre Ansichten zu diesem Ereignis mit uns!