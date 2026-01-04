Venezuela-Angriff: Hat Trump richtig gehandelt?

Vorteilswelt
04.01.2026 15:30
Trump sprach bei einer Pressekonferenz über den Angriff.
Trump sprach bei einer Pressekonferenz über den Angriff.(Bild: EPA/NICOLE COMBEAU / POOL)

US-Einheiten haben am Freitag auf Anweisung von Donald Trump den venezolanischen Machthaber Nicolás Maduro in seinem Anwesen festgenommen und in ein New Yorker Gefängnis überstellt. Unsere Frage des Tages vom 4. Jänner lautet daher: „Angriff auf Venezuela: Hat Trump richtig gehandelt?“

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Gerechtfertigter Schlag oder Völkerrechtsbruch? Ist ein militärischer Eingriff dieser Größenordnung Ihrer Meinung nach vertretbar? Welche Signale sendet diese Operation an andere Länder weltweit? Wie bewerten Sie Trumps Ankündigung, das Land übergangsweise durch die USA führen zu lassen?

Teilen Sie Ihre Ansichten zu diesem Ereignis mit uns!

