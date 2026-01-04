Venezuela-Angriff: Hat Trump richtig gehandelt?

US-Einheiten haben am Freitag auf Anweisung von Donald Trump den venezolanischen Machthaber Nicolás Maduro in seinem Anwesen festgenommen und in ein New Yorker Gefängnis überstellt. Unsere Frage des Tages vom 4. Jänner lautet daher: „Angriff auf Venezuela: Hat Trump richtig gehandelt?“
Gerechtfertigter Schlag oder Völkerrechtsbruch? Ist ein militärischer Eingriff dieser Größenordnung Ihrer Meinung nach vertretbar? Welche Signale sendet diese Operation an andere Länder weltweit? Wie bewerten Sie Trumps Ankündigung, das Land übergangsweise durch die USA führen zu lassen?
