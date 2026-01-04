Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwere Unfälle

Pkw-Lenker krachte gegen Brückengeländer und Baum

Burgenland
04.01.2026 15:20
Der Lenker durchbrach mit seinem Pkw das Brückengeländer und krachte in die Böschung.
Der Lenker durchbrach mit seinem Pkw das Brückengeländer und krachte in die Böschung.(Bild: Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart)

Kurz vor Mitternacht ereignete sich am Samstag ein Unfall zwischen Eisenzicken und Spitzzicken im Burgenland. Dabei wurden zwei Fahrzeuginsassen verletzt. Auf der A6 überschlug sich ein Wagen mit fünf Personen. Die Autobahn war für eine Stunde gesperrt. 

0 Kommentare

Warum der Lenker ein Brückengeländer rammte, ist bis dato nicht geklärt. Das Auto krachte in weiterer Folge auf jeden Fall auf der dahinterliegenden Bachböschung gegen einen Baum. Das teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart mit. Das Brückengeländer wurde bei dem Crash zerstört, die beiden Verletzten vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend ins Spital gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Eisenzicken sicherte den Unfallort ab. 

Crash auf der A6
Im Nordburgenland krachte es ebenfalls Samstag Nacht. Auf der A6 war ein Fahrzeug mit fünf Insassen Richtung Kittsee von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war auf dem Dach liegengeblieben. Zwei Personen wurden dabei unbestimmten Grades verletzt, zwei weitere Insassen mussten einer mit dem Notarzthubschrauber, der andere mit der Rettung ins Krankenhaus transportiert werden.

Der Wagen kam auf dem Dach zu liegen.
Der Wagen kam auf dem Dach zu liegen.(Bild: FF Gattendorfd)
Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab.
Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab.(Bild: FF Gattendorfd)
Ein Fahrzeuginsasse musste mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen werden.
Ein Fahrzeuginsasse musste mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen werden.(Bild: FF Gattendorf)

Während des Einsatzes war die Autobahn rund eine Stunde gesperrt. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Gattendorf und Parndorf banden die ausgetretenen Betriebsmittel und bargen mittels Kran das Unfallfahrzeug, das dann abtransportiert und sicher abgestellt wurde. 

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
UnfallAuto
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
0° / 4°
Symbol wolkenlos
Güssing
-1° / 2°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
-0° / 4°
Symbol heiter
Neusiedl am See
-0° / 4°
Symbol heiter
Oberpullendorf
-1° / 3°
Symbol heiter

krone.tv

In Hamburg steht ab Freitag ein 21-Jähriger vor Gericht, der Jugendliche zu selbstverletzendem ...
Prozess in Hamburg
Mann soll Jugendliche zum Suizid überredet haben
Die deutsche Polizei hat jetzt Fahndungsfotos von dem spektakulären Tresor-Einbruch ...
Millionen erbeutet
Tresor-Coup: Fahndungsfotos veröffentlicht
In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
259.478 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
213.555 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
174.971 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Mehr Burgenland
Basilika Frauenkirchen
Ort der noch unentdeckten Geheimnisse und Sagen
Ball-Saison startet
Willkommene Finanzspritzen für die Feuerwehren
hund-katz.at
Von der Praxis zum Tiermedizinischen Zentrum
Streit mit Ortschef
Gemeinderat in Ollersdorf wieder ausgebremst
Krone Plus Logo
Das große Interview
Welche Wünsche hast du für das nächste Jahrzehnt?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf