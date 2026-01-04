Pkw-Lenker krachte gegen Brückengeländer und Baum

Kurz vor Mitternacht ereignete sich am Samstag ein Unfall zwischen Eisenzicken und Spitzzicken im Burgenland. Dabei wurden zwei Fahrzeuginsassen verletzt. Auf der A6 überschlug sich ein Wagen mit fünf Personen. Die Autobahn war für eine Stunde gesperrt.
Warum der Lenker ein Brückengeländer rammte, ist bis dato nicht geklärt. Das Auto krachte in weiterer Folge auf jeden Fall auf der dahinterliegenden Bachböschung gegen einen Baum. Das teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart mit. Das Brückengeländer wurde bei dem Crash zerstört, die beiden Verletzten vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend ins Spital gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Eisenzicken sicherte den Unfallort ab.
Crash auf der A6
Im Nordburgenland krachte es ebenfalls Samstag Nacht. Auf der A6 war ein Fahrzeug mit fünf Insassen Richtung Kittsee von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war auf dem Dach liegengeblieben. Zwei Personen wurden dabei unbestimmten Grades verletzt, zwei weitere Insassen mussten einer mit dem Notarzthubschrauber, der andere mit der Rettung ins Krankenhaus transportiert werden.
Während des Einsatzes war die Autobahn rund eine Stunde gesperrt. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Gattendorf und Parndorf banden die ausgetretenen Betriebsmittel und bargen mittels Kran das Unfallfahrzeug, das dann abtransportiert und sicher abgestellt wurde.
