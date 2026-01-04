Pkw-Lenker krachte gegen Brückengeländer und Baum

Crash auf der A6

Im Nordburgenland krachte es ebenfalls Samstag Nacht. Auf der A6 war ein Fahrzeug mit fünf Insassen Richtung Kittsee von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war auf dem Dach liegengeblieben. Zwei Personen wurden dabei unbestimmten Grades verletzt, zwei weitere Insassen mussten einer mit dem Notarzthubschrauber, der andere mit der Rettung ins Krankenhaus transportiert werden.