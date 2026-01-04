Crans-Montana: Benjamin starb bei Rettungsversuch

Viele kämpfen noch ums Überleben

Bei dem verheerenden Brand in der Schweiz kamen mindestens 40 Menschen ums Leben, viele der Verletzten befinden sich im Krankenhaus in kritischem Zustand. Über die Hälfte der Toten wurde mittlerweile identifiziert. Die Polizei arbeitet weiterhin an der Identifizierung der weiteren Menschen, die in den Flammen ihr Leben verloren.