„Er ging als Held“
Crans-Montana: Benjamin starb bei Rettungsversuch
Die Trauer nach dem Brandunglück in Crans-Montana ist groß. Eines der Opfer ist Benjamin Johnson – mit rührenden Worten erinnert sich der Boxclub des 18-Jährigen an den „Helden“, wie sie ihn nennen.
„Mit tiefer Trauer haben wir vom Tod von Benjamin Johnson, Mitglied des Club Lausannois de Boxe, erfahren, der beim Drama vom 1. Jänner in Crans-Montana ums Leben gekommen ist“, heißt es auf der Website des Boxclubs „SwissBoxing“. Auch auf ihrem Instagram-Account teilten sie ihre Trauer über den Verlust des 18-Jährigen.
„Er hat anderen immer geholfen“
Berichten zufolge soll der Boxer ums Leben gekommen sein, als er seiner Freundin zu Hilfe kam und ihr das Leben rettete. „Diese letzte Geste der Selbstlosigkeit entspricht genau seinem Wesen: Er war jemand, der immer anderen half.“
Auch 16-Jähriger unter Opfern
Neben dem 18-Jährigen ist auch die Identität eines 16-jährigen Opfers bekannt; der junge Schweizer Arthur war ebenfalls in der Bar, als der Brand ausbrach und kam dabei tragischerweise ums Leben. Zuvor hatte seine Mutter mehr als 30 Stunden lang verzweifelt nach ihrem Sohn gesucht.
„Unser Arthur ist nun aufgebrochen, um im Paradies zu feiern“, sagte die Mutter in einem Video des französischen Nachrichtensenders BFMTV, als klar war, dass er das Unglück nicht überlebt hatte.
Viele kämpfen noch ums Überleben
Bei dem verheerenden Brand in der Schweiz kamen mindestens 40 Menschen ums Leben, viele der Verletzten befinden sich im Krankenhaus in kritischem Zustand. Über die Hälfte der Toten wurde mittlerweile identifiziert. Die Polizei arbeitet weiterhin an der Identifizierung der weiteren Menschen, die in den Flammen ihr Leben verloren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.