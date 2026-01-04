Schock-Fund: Granate bei Synagoge in Wien entdeckt

In der Nähe einer Synagoge in Wien-Leopoldstadt wurde am Sonntag eine Granate entdeckt und sichergestellt. Das Sprenggeschoss befand sich in einer Tasche und wurde in einem Hauseingang gegenüber dem Gebäude platziert. Der Verfassungsschutz ist informiert, eine konkrete Drohung sei ihnen nicht bekannt.
Wer die Granate in der Tempelgasse abgestellt hat und aus welchem Grund, ist bisher unbekannt. Laut Polizei entdeckte am Sonntag ein Mitarbeiter der Synagoge die Tasche mit dem darin befindlichen Sprengkörper und alarmierte sofort die Behörden. Der Entschärfungsdienst rückte an und entfernte die Granate.
Keine Hinweise auf Angriff
Nun wird geprüft, ob es sich um ein Kriegsrelikt handelt und um welchen Granattyp genau. Außerdem wird die Videoüberwachung ausgewertet. Aufgrund der Nähe zur Synagoge wurde der Verfassungsschutz eingeschaltet. Ein Drohschreiben oder Hinweise auf ein gezieltes Angriffsziel liegen der Wiener Polizei derzeit nicht vor.
