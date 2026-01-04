Schock-Fund: Granate bei Synagoge in Wien entdeckt

Keine Hinweise auf Angriff

Nun wird geprüft, ob es sich um ein Kriegsrelikt handelt und um welchen Granattyp genau. Außerdem wird die Videoüberwachung ausgewertet. Aufgrund der Nähe zur Synagoge wurde der Verfassungsschutz eingeschaltet. Ein Drohschreiben oder Hinweise auf ein gezieltes Angriffsziel liegen der Wiener Polizei derzeit nicht vor.