In Tasche abgestellt

Schock-Fund: Granate bei Synagoge in Wien entdeckt

Wien
04.01.2026 13:55
Ein Zusammenhang wird nun geprüft, ein Drohschreiben oder Ähnliches liegt der Polizei bislang ...
Ein Zusammenhang wird nun geprüft, ein Drohschreiben oder Ähnliches liegt der Polizei bislang nicht vor.

In der Nähe einer Synagoge in Wien-Leopoldstadt wurde am Sonntag eine Granate entdeckt und sichergestellt. Das Sprenggeschoss befand sich in einer Tasche und wurde in einem Hauseingang gegenüber dem Gebäude platziert. Der Verfassungsschutz ist informiert, eine konkrete Drohung sei ihnen nicht bekannt.

Wer die Granate in der Tempelgasse abgestellt hat und aus welchem Grund, ist bisher unbekannt. Laut Polizei entdeckte am Sonntag ein Mitarbeiter der Synagoge die Tasche mit dem darin befindlichen Sprengkörper und alarmierte sofort die Behörden. Der Entschärfungsdienst rückte an und entfernte die Granate.

Der Sprengkörper wurde in einer Tasche gegenüber der Synagoge abgestellt.
Der Sprengkörper wurde in einer Tasche gegenüber der Synagoge abgestellt.
Ein Entschärfungsdienst rückte an und entfernte die Granate.
Ein Entschärfungsdienst rückte an und entfernte die Granate.

Keine Hinweise auf Angriff
Nun wird geprüft, ob es sich um ein Kriegsrelikt handelt und um welchen Granattyp genau. Außerdem wird die Videoüberwachung ausgewertet. Aufgrund der Nähe zur Synagoge wurde der Verfassungsschutz eingeschaltet. Ein Drohschreiben oder Hinweise auf ein gezieltes Angriffsziel liegen der Wiener Polizei derzeit nicht vor.

