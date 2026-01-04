Chaos in Luxushotel
Hund verteidigt Erbrochenes: Familie eingesperrt
Chaos in Münchner Hotel: Ein aggressiver Schäferhund-Labrador-Mischling sperrte am Samstagabend seine eigene Familie im Zimmer ein. Der Hund hatte sich direkt vor der Tür übergeben und zeigte daraufhin Schutzverhalten. Der 35-jährige Vater alarmierte schließlich die Polizei.
Ein aggressiver Familienhund hat am Samstagabend einen eher ungewöhnlichen Polizeieinsatz ausgelöst. In einem Hotelzimmer an der luxuriösen Maximilianstraße in der Münchner Altstadt hat sich der Mischling aus Schäferhund und Labrador laut Polizei erbrochen und sich dann „aufgrund einer offensiven Ressourcenverteidigung“ aggressiv seinen Besitzern gegenüber, einer dreiköpfigen Familie, gezeigt.
Hund platzierte sich direkt vor Tür
Da sich der Hund direkt vor der Tür des Hotelzimmers befand, konnte die Familie nicht hinaus. Das Tier verteidigte sein „Produkt“, blieb an Ort und Stelle, bellte die Familie an und fletschte die Zähne, wenn sie sich näherten. Erst gegen 23.30 Uhr rief der 35-jährige Vater die Polizei, nachdem die Familie längere Zeit im Zimmer festsaß.
Hundeführer rückt an
Ein Hundeführer rückte schließlich an und legte dem Mischling Maulkorb und Leine an. Der Hund befindet sich vorerst im Tierheim, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.
