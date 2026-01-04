Hund verteidigt Erbrochenes: Familie eingesperrt

Hund platzierte sich direkt vor Tür

Da sich der Hund direkt vor der Tür des Hotelzimmers befand, konnte die Familie nicht hinaus. Das Tier verteidigte sein „Produkt“, blieb an Ort und Stelle, bellte die Familie an und fletschte die Zähne, wenn sie sich näherten. Erst gegen 23.30 Uhr rief der 35-jährige Vater die Polizei, nachdem die Familie längere Zeit im Zimmer festsaß.