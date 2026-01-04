„Da kann man sich als Trainer ja nur freuen“

Trainer strahlt

„Camille ist locker drauf, sehr fokussiert – da kann man als Trainer derzeit nur lachen und sich freuen“, strahlte im Ziel auch der Schweizer Cheftrainer Beat Tschuor mit seinem Schützling mit. „Und sich freuen ist das Wichtigste. Denn im Moment ist es nicht immer so einfach, haben wir nicht ganz so viel zu feiern gehabt.“ Dazu beeindruckt den Coach bei Rast vor allem eines: „Aus ihrer mentalen Stärke zieht sie im Moment so viel Energie. Beeindruckend!“