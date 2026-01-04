„Da kann man sich als Trainer ja nur freuen“

Die Königin von Kranjska Gora! Als solche darf man Camille Rast getrost bezeichnen, denn die Schweizerin gewann in Slowenien sowohl den Riesentorlauf als auch den Slalom. Da freute sich auch Trainer Beat Tschuor mit, der von seinem Schützling schwer beeindruckt ist.
Erster Sieg im Riesentorlauf, direkt vor ÖSV-Ass Julia Scheib. Sieg im Slalom und als Letzte sogar Seriensiegerin Mikaela Shiffrin abgefangen, die Amerikanerin auf Rang zwei verwiesen. Dieses Wochenende in Kranjska Gora hätte für die Schweizerin Camille Rast gar nicht besser laufen können. Und das nur eine Woche nach zwei zweiten Plätzen am Semmering.
Trainer strahlt
„Camille ist locker drauf, sehr fokussiert – da kann man als Trainer derzeit nur lachen und sich freuen“, strahlte im Ziel auch der Schweizer Cheftrainer Beat Tschuor mit seinem Schützling mit. „Und sich freuen ist das Wichtigste. Denn im Moment ist es nicht immer so einfach, haben wir nicht ganz so viel zu feiern gehabt.“ Dazu beeindruckt den Coach bei Rast vor allem eines: „Aus ihrer mentalen Stärke zieht sie im Moment so viel Energie. Beeindruckend!“
In der Vorbereitung lag der Fokus bei Rast mehr auf Riesentorlauf als auf Slalom. „Den Slalom hat sie ‘nebenher mitgezogen‘. Sie hat das toll gemacht und einen weiteren Schritt gemacht“, applaudiert Tschuor. Rast selbst konnte das einfach erkläre: „Ich habe leider einige Probleme mit meiner Hüfte gehabt. Die hat mir im Slalom deutlich mehr wehgetan.“ Mittlerweile sind die Schmerzen vergessen, die Freude groß. Obwohl diese von den schrecklichen Ereignissen in Crans-Montana, unweit ihres Geburtsortes, doch getrübt wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.