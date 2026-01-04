Crans-Montana: „Kenne Leute, deren Enkel tot sind“

„Kenne Leute, die ihre Enkel verloren haben“

Der Trauermarsch folgt auf einen Gottesdienst, der so überfüllt war, dass viele Menschen draußen in der Kälte ausharrten. „Es geht darum, mit den Menschen zusammen zu sein, die leiden, die jemanden in der Familie, Kinder oder Freunde verloren haben“, sagt die 76-jährige Charlotte Schumacher. „Ich kenne Leute, die ihre Enkel verloren haben.“ Unter den Toten sind Jugendliche im Alter von 14 oder 15 Jahren. Durch die schweren Verbrennungen ist es schwierig, die Opfer zu identifizieren. Die Verletzten und Vermissten stammen aus allen Teilen Europas und sogar aus Australien. Die meisten Opfer waren jedoch Schweizer.