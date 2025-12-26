Gute Vorsätze? Warum nicht sofort losstarten

Wo soll man dabei ansetzen? „Bei der Bewegung und der Ernährung“, betont Grigorescu. „Wichtig ist, das Ziel in Unterziele zu unterteilen. So wird der Weg leichter“, erklärt der Personalcoach. Soll heißen: Wir nehmen uns zunächst eine Sache vor und wenn wir die geschafft haben, dann kümmern wir uns um das nächste Ziel. „Die erste Änderung kann sein, vier Wochen lang auf gesüßte Getränke oder zu verzichten oder ein paar Nüsse anstelle von vielen Chips zu essen. Haben wir das vier Wochen geschafft, können wir unsere Ernährung weiter schrittweise optimieren“, so Grigorescu.