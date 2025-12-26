Vorteilswelt
Gute Vorsätze? Warum nicht sofort losstarten

Niederösterreich
26.12.2025 09:15
Wer seinen Bizeps wachsen lassen möchte, der soll sich nicht in vielen Neujahrsvorsätzen ...
Wer seinen Bizeps wachsen lassen möchte, der soll sich nicht in vielen Neujahrsvorsätzen verlieren, sondern einfach gleich beginnen, empfiehlt Grigorescu.

„Das Problem ist nie der Zeitpunkt, sondern deine Entscheidung und deine Einstellung“, weiß der St. Pöltner Fitness-Experte Lukas Grigorescu. Daher empfiehlt er jedem kurz vor Silvester, statt Vorsätze für das neue Jahr zu schmieden, sofort mit dem Training zu beginnen.

„Viele denken, ich starte im Jänner. Doch dann kommt der Jänner – und sie starten doch nicht“, weiß Grigorescu. Daher hat er einen ganz einfachen, aber wirkungsvollen Tipp parat: „Starte heute!“

Alles beginnt mit dem Energielevel
Denn Neujahrsvorsätze funktionieren aus vielerlei Gründen nur bei Wenigen. Man hat zu viele, die falschen oder einfach eine unpassende Herangehensweise, die sich nicht in den Alltag integrieren lässt. „Auf viele Lebensumstände haben wir außerdem nur wenig Kontrolle“, weiß er. Daher solle man in erster Linie bei der Gesundheit und beim Energielevel beginnen. „Denn wenn ich fit und voller Energie bin, kann ich mich auf mehr Sachen fokussieren und besser auf Lebensumstände reagieren“, betont der St. Pöltner.

Wenn man etwas ändern will, dann soll man auch gleich anfangen und nicht auf den Tag X warten

Lukas Grigorescu

Wo soll man dabei ansetzen? „Bei der Bewegung und der Ernährung“, betont Grigorescu.  „Wichtig ist, das Ziel in Unterziele zu unterteilen. So wird der Weg leichter“, erklärt der Personalcoach. Soll heißen: Wir nehmen uns zunächst eine Sache vor und wenn wir die geschafft haben, dann kümmern wir uns um das nächste Ziel. „Die erste Änderung kann sein, vier Wochen lang auf gesüßte Getränke oder zu verzichten oder ein paar Nüsse anstelle von vielen Chips zu essen. Haben wir das vier Wochen geschafft, können wir unsere Ernährung weiter schrittweise optimieren“, so Grigorescu.

Immer mehr Schritte
Das Gleiche gilt bei der Bewegung. „Wir können zunächst mit 5000 Schritte pro Tag beginnen. Haben wir das einen Monat lang geschafft, können wir die Schrittzahl erhöhen oder zusätzlich zweimal pro Woche ins Fitnessstudio gehen“, nennt er Möglichkeiten. „Wichtig ist: Wenn man etwas ändern will, dann soll man auch gleich anfangen und nicht auf den Tag X warten“, motiviert der St. Pöltner.

Thomas Werth
