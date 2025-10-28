Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Regionalverkehr

Salzburg bekommt künftig mehr Busverbindungen

Salzburg
28.10.2025 20:00
Zusätzliche Verbindungen in ganz Salzburg sollen vor allem für die Pendler Verbesserungen ...
Zusätzliche Verbindungen in ganz Salzburg sollen vor allem für die Pendler Verbesserungen bringen.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Der Fahrplanwechsel im Dezember bringt einige Verbesserungen mit sich. Seekirchen profitiert enorm. Dort entsteht eine komplett neue Linie mit 24 Haltestellen die die Bezirkshauptstadt mit dem benachbarten Henndorf verbindet.

0 Kommentare

Große Änderungen gibt es bei den öffentlichen Verkehrsmitteln ab dem 14. Dezember nicht nur, wie berichtet, bei der Bahn. Mit dem Fahrplanwechsel kommen auf die Salzburger auch Neuigkeiten bei den Bussen zu. In der Flachgauer Bezirkshauptstadt Seekirchen startet der neue Stadtverkehr. 24 neue Haltestellen sind dazu nötig. Die neue Linie 38 verbindet die Stadt künftig mit Henndorf. Im Stundentakt fährt die Linie 39 über das Strandbad der Gemeinde nach Mödlham. Die Linien 110, 111 und 112 werden im Minutenbereich angepasst, um einen reibungslosen Umstieg auf die Lokalbahn zu ermöglichen.

Ab dem 14. Dezember wird es in Seekirchen einen neuen Stadtverkehr bei den Öffis geben.
Ab dem 14. Dezember wird es in Seekirchen einen neuen Stadtverkehr bei den Öffis geben.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Die Obus-Takte in der Stadt Salzburg werden verdichtet und das Angebot teilweise sogar ...
Die Obus-Takte in der Stadt Salzburg werden verdichtet und das Angebot teilweise sogar erweitert.(Bild: Tröster Andreas)

Im Süden der Landeshauptstadt wird es eine zusätzliche Verbindung in der Früh zwischen Hallein, Anif und Salzburg geben. Scheffau und Abtenau bekommen neue Haltestellen für die Linie 470.

Zeitliche Anpassungen kommen ebenso bei Verbindungen im Pinzgau, Pongau und Lungau. Diese sollen den Anschluss an die Bahn sicherstellen.

Lesen Sie auch:
Die ÖBB setzt bei den neuen Interregio-Linien auf neue Garnituren.
Neuer Fahrplan
So verbinden die ÖBB bald Salzburg mit dem Süden
27.10.2025
Ab Dezember
ÖBB-Fernreiseverkehr lässt Hallein links liegen
28.09.2025
In den Herbstferien
ÖBB stocken ihre Sitzplätze um 13.000 Stück auf
22.10.2025

Neue Konzepte für die heimischen Öffis
Mikro-ÖV-Konzepte sind weiter auf dem Vormarsch. In Lend, Dienten, Taxenbach und Rauris etwa wird das neue Pinzgau-Ost-Shuttle gestartet. „Mit dem Mikro-ÖV kommen die Öffis zu den Menschen und wir haben die Möglichkeit, gerade entlegenere Regionen an das höherrangige Netz anzuschließen“, so Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Auch die Stadt Salzburg geht nicht ganz leer aus. Taktverdichtungen bei den Obus-Linien vor allem morgens und abends sollen kommen.

Porträt von Felix Roittner
Felix Roittner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
149.821 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
132.527 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
126.869 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf