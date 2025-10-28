Salzburg bekommt künftig mehr Busverbindungen

Große Änderungen gibt es bei den öffentlichen Verkehrsmitteln ab dem 14. Dezember nicht nur, wie berichtet, bei der Bahn. Mit dem Fahrplanwechsel kommen auf die Salzburger auch Neuigkeiten bei den Bussen zu. In der Flachgauer Bezirkshauptstadt Seekirchen startet der neue Stadtverkehr. 24 neue Haltestellen sind dazu nötig. Die neue Linie 38 verbindet die Stadt künftig mit Henndorf. Im Stundentakt fährt die Linie 39 über das Strandbad der Gemeinde nach Mödlham. Die Linien 110, 111 und 112 werden im Minutenbereich angepasst, um einen reibungslosen Umstieg auf die Lokalbahn zu ermöglichen.