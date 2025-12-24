Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

An Heiligabend in ORF2

TV-Weihnacht kehrt nach Gut Aiderbichl zurück

Salzburg
24.12.2025 06:00
Marco Ventre (li.) und Stefanie Hertel mit Aiderbichl-Chef Dieter Ehrengruber.
Marco Ventre (li.) und Stefanie Hertel mit Aiderbichl-Chef Dieter Ehrengruber.(Bild: Kerstin Jönsson)

Ein besonderes Comeback erwartet die Fernsehzuschauer diesen Heiligabend. Der Winterzauber kehr zurück nach Gut Aiderbichl in Henndorf bei Salzburg! Schlagerstars und auch Vierbeiner mit äußerst bewegenden Lebensgeschichten flimmern an Heiligabend über die Fernsehbildschirme.

0 Kommentare

Bis zum Jahr 2017 wurden dort regelmäßig Weihnachtssendungen produziert, die früher ein Millionenpublikum anzogen. Nicht zuletzt wegen der äußerst illustren Gäste und der süßen Vierbeiner, die auch zentraler Teil der Sendungen waren. Diesen Winter wollen die Sendungsverantwortlichen im ORF nun an die guten, alten Zeiten anknüpfen.

Damit das auch möglichst eindrucksvoll gelingt, wurde ganze drei Monate lang fleißig auf Gut Aiderbichl dekoriert. Rund 2500 rote Weihnachtskugeln und 15 Kilometer Lichterketten wurden drapiert.

Drei Monate lang wurde auf Gut Aiderbichl dekoriert.
Drei Monate lang wurde auf Gut Aiderbichl dekoriert.(Bild: Kerstin Jönsson)

„Obwohl die Dreharbeiten Mitte November stattfanden, hatte ich das Gefühl, es ist schon Weihnachten“, erzählt Aiderbichl-Chef Dieter Ehrengruber. Diesem Gefühl konnten sich die Sendungsgäste nur anschließen. Darunter unter anderem DJ Ötzi, Johnny Logan, Sassy, Francine Jordi, Stefan Mross, Sara de Blue & Lisa Bogusch, die jungen Zillertaler, die Meissnitzer Band und die Mountain Crew.

Francine Jordi mit Johnny Logan und dessen Hündin Molly.
Francine Jordi mit Johnny Logan und dessen Hündin Molly.(Bild: Kerstin Joensson)

Doch nicht nur die prominenten Zweibeiner stehen bei „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“ im Fokus. Zwischen den musikalischen Häppchen gibt es für die Zuschauer nämlich auch tierische Geschichten. „Natürlich alle mit einem Happy End“, versichert Aiderbichl-Chef Ehrengruber. So wird unter anderem die Geschichte einer 95-jährigen Salzburgerin erzählt, deren Herzenswunsch sich noch im gehobenen Alter erfüllt: die Adoption einer Katze vom Tierrettungshof.

Stefan Mross mit Esel.
Stefan Mross mit Esel.(Bild: Kerstin Joensson)
Lesen Sie auch:
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Im ORF geht‘s rund
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
29.09.2025

Durch die Sendung, die am 24. Dezember um 20.15 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt wird, führen Marco Ventre und Stefanie Hertel. Die beiden sind bereits ein erprobtes Moderations-Duo von den „Wenn die Musi spielt“-Open Airs. Der Mitteldeutsche Rundfunk (mdr) zeigt das Aiderbichler Weihnachtsformat einen Tag nach Heiligabend, am 25. Dezember um 19.50 Uhr. 

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
136.167 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
120.340 mal gelesen
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
97.922 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf