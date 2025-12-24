TV-Weihnacht kehrt nach Gut Aiderbichl zurück

Doch nicht nur die prominenten Zweibeiner stehen bei „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“ im Fokus. Zwischen den musikalischen Häppchen gibt es für die Zuschauer nämlich auch tierische Geschichten. „Natürlich alle mit einem Happy End“, versichert Aiderbichl-Chef Ehrengruber. So wird unter anderem die Geschichte einer 95-jährigen Salzburgerin erzählt, deren Herzenswunsch sich noch im gehobenen Alter erfüllt: die Adoption einer Katze vom Tierrettungshof.