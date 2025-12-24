TV-Weihnacht kehrt nach Gut Aiderbichl zurück

Ein besonderes Comeback erwartet die Fernsehzuschauer diesen Heiligabend. Der Winterzauber kehr zurück nach Gut Aiderbichl in Henndorf bei Salzburg! Schlagerstars und auch Vierbeiner mit äußerst bewegenden Lebensgeschichten flimmern an Heiligabend über die Fernsehbildschirme.
Bis zum Jahr 2017 wurden dort regelmäßig Weihnachtssendungen produziert, die früher ein Millionenpublikum anzogen. Nicht zuletzt wegen der äußerst illustren Gäste und der süßen Vierbeiner, die auch zentraler Teil der Sendungen waren. Diesen Winter wollen die Sendungsverantwortlichen im ORF nun an die guten, alten Zeiten anknüpfen.
Damit das auch möglichst eindrucksvoll gelingt, wurde ganze drei Monate lang fleißig auf Gut Aiderbichl dekoriert. Rund 2500 rote Weihnachtskugeln und 15 Kilometer Lichterketten wurden drapiert.
„Obwohl die Dreharbeiten Mitte November stattfanden, hatte ich das Gefühl, es ist schon Weihnachten“, erzählt Aiderbichl-Chef Dieter Ehrengruber. Diesem Gefühl konnten sich die Sendungsgäste nur anschließen. Darunter unter anderem DJ Ötzi, Johnny Logan, Sassy, Francine Jordi, Stefan Mross, Sara de Blue & Lisa Bogusch, die jungen Zillertaler, die Meissnitzer Band und die Mountain Crew.
Doch nicht nur die prominenten Zweibeiner stehen bei „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“ im Fokus. Zwischen den musikalischen Häppchen gibt es für die Zuschauer nämlich auch tierische Geschichten. „Natürlich alle mit einem Happy End“, versichert Aiderbichl-Chef Ehrengruber. So wird unter anderem die Geschichte einer 95-jährigen Salzburgerin erzählt, deren Herzenswunsch sich noch im gehobenen Alter erfüllt: die Adoption einer Katze vom Tierrettungshof.
Durch die Sendung, die am 24. Dezember um 20.15 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt wird, führen Marco Ventre und Stefanie Hertel. Die beiden sind bereits ein erprobtes Moderations-Duo von den „Wenn die Musi spielt“-Open Airs. Der Mitteldeutsche Rundfunk (mdr) zeigt das Aiderbichler Weihnachtsformat einen Tag nach Heiligabend, am 25. Dezember um 19.50 Uhr.
