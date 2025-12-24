Gleich zwei Unfälle auf der A1 an Weihnachten
Frau verletzt
Ausgerechnet am 24. Dezember gab es am frühen Morgen auf der A1 einen Autounfall. Im Gemeindegebiet von Wals kollidierte ein Lkw mit einem neben ihm fahrenden Auto. Doch es blieb nicht bei dem einen Unfall.
Der Lkw schob das Auto einige Meter vor sich her. Ein anderer Lkw-Fahrer beobachtete den Unfall und wollte erste Hilfe leisten. Er stellte sein Fahrzeug in sicherem Abstand ab und machte sich zu Fuß auf den Weg zum Unfall – prompt krachte ein weiteres Auto auf seinen Lkw auf.
Die Autofahrerin verletzte sich und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.
