Bayer randalierte und drohte in Salzburger Hotel

Ein 44-jähriger Bayer wird beschuldigt, gestern, am 23. Dezember in einem Hotel in der Elisabeth-Vorstadt in der Stadt Salzburg drei Personen verletzt zu haben. Der Deutsche wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht.
Der Mann aus Unterfranken (Landkreis Haßberge) bedrohte zwei Hotelgäste und verletzte einen im Bereich des Gesichtes. Außerdem verletzte der Beschuldigte die Rezeptionistin im Kopfbereich, indem er die Frau an den Haaren zog.
Während sich die Rezeptionistin befreien und die Flucht ergreifen wollte, bedrohte der Deutsche diese mit einer mitgeführten Nagelfeile. Ein weiterer Hotelgast, der die Situation beruhigen wollte, wurde dabei ebenfalls vom 44-Jährigen attackiert. Er warf einen Sessel nach ihm und bedrohte ihn mit dem Umbringen. Anschließend beschädigte der Bayer ein vorbeifahrendes Fahrzeug an der Motorhaube.
Die verständigte Polizei nahm den Mann fest. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Messwert von 2,0 Promille. Der Beschuldigte wurde in das Polizeianhaltezentrum Salzburg überstellt.
