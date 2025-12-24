Bayer randalierte und drohte in Salzburger Hotel

Während sich die Rezeptionistin befreien und die Flucht ergreifen wollte, bedrohte der Deutsche diese mit einer mitgeführten Nagelfeile. Ein weiterer Hotelgast, der die Situation beruhigen wollte, wurde dabei ebenfalls vom 44-Jährigen attackiert. Er warf einen Sessel nach ihm und bedrohte ihn mit dem Umbringen. Anschließend beschädigte der Bayer ein vorbeifahrendes Fahrzeug an der Motorhaube.