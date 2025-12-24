Internet-Betrug: Mann verlor 56.000 Euro

In Salzburg ist ein 58-jähriger Mann Opfer eines „Smishing“-Betrugs geworden, bei dem Personen über eine vermeintliche SMS ihrer Bank auf betrügerische Internetseiten geleitet werden. Zugleich wurde der Mann am Telefon von einer angeblichen Mitarbeiterin des Geldinstituts kontaktiert und zur Eingabe eines Codes aufgefordert.