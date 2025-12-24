Besinnliche Weihnachten im Kreise der Liebsten

Nach dem ersten Monat in der neuen Weltcup-Saison freut sich das Snowboard-Urgestein auf besinnliche Feiertage. „Es ist einfach die schönste Zeit“, erklärt der Pongauer. Die verbringt er natürlich mit Frau Susanne, Tochter Laura und Sohn Lukas. Ganz wird auf das Boarden aber nicht verzichtet: „Was noch fehlt, ist der Schnee!“