Besinnliche Weihnachten im Kreise der Liebsten

HO HO HO – ES WEIHNACHTET SEHR! Auch für die Salzburger Sport-Asse gilt es, an den Weihnachtsfeiertagen – insbesondere am Heiligen Abend – das hohe Tempo des stressigen Alltags herauszunehmen und für einige Augenblicke innezuhalten. Am besten gelingt das, wenn man die Festtage gemeinsam mit der Familie verbringt.
Simon Eder
Der Biathlon-Routinier – mit Tochter Marlene, Katze Shakira und Hündin Lina – freut sich auf die Feiertage mit seiner Familie. „Es gibt Puten- braten.“ Wunsch hat er keinen. „Den hab ich mir mit dem Top-10-Platz schon erfüllt“, grinst er. „Wichtig ist, dass wir zusammenkommen.“
Alisa Buchinger-Marusa
„Am Heiligen Abend feiern wir in Salzburg bei meiner Familie. Es gibt zuerst Suppe und danach Ente. Am 25. Dezember fahren wir dann nach Wien zu Stefanies Familie und feiern dort“, erzählt die ehemalige Karate-Weltmeisterin Alisa Buchinger-Marusa. Auch die gemeinsame Hündin Shabba freut sich bereits auf Geschenke.
Yannic Fötschl
Ein echtes Mammutprogramm hat Austria-Kicker Yannic Fötschl heute zu absolvieren. Nach Brunch beim Papa und Kuchen bei der Mama geht es am Abend mit Hund Ferdinand zu den Eltern von Freundin Lena. „Die Vorfreude ist groß“, sagt Fötschl.
Victoria Deisl
Volleyball-Export Victoria Deisl (Prostejov/Tch) genießt die Tage in der Heimat unter anderem mit Nichte Zoey (re.), die in Henndorf aufschlägt. „Am 26. geht’s bereits wieder zurück. Deshalb werden wir schnell und gut essen!“
Markus Ragginger
Der Walser Ringer feiert mit seinen Geschwistern bei den Eltern. Nach dem Wiener Schnitzel folgt die Bescherung und danach das eine oder andere Spiel. „Da kann es auch einmal ausarten“, lacht der 26-Jährige.
Antonia Weixelbraun
Salzburgs größte Sprungreithoffnung (im Bild gemeinsam mit Pferd Chaloubet) wird Weihnachten ganz entspannt im Kreise der Familie verbringen. „Bei uns kommen am 24. Dezember alle zusammen. Zum Essen gibt es jedes Jahr Fondue“, erzählt Weixelbraun.
Andreas Prommegger
Nach dem ersten Monat in der neuen Weltcup-Saison freut sich das Snowboard-Urgestein auf besinnliche Feiertage. „Es ist einfach die schönste Zeit“, erklärt der Pongauer. Die verbringt er natürlich mit Frau Susanne, Tochter Laura und Sohn Lukas. Ganz wird auf das Boarden aber nicht verzichtet: „Was noch fehlt, ist der Schnee!“
Max Wilfan
Der Kapitän der Zeller Eisbären zelebriert nach einer dreitägigen Auswärtsreise und 1388 vollbrachten Kilometern im Bus ein echtes Familien-Weihnachten. „Wir feiern gemeinsam mit den Schwiegereltern und dem Schwager“, verriet der Stürmer und Jungpapa. Aufgekocht wird freilich auch. Am Heiligen Abend gibt’s den ewigen Klassiker: „Raclette und Fondue.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.