Salzburgs Sport-Asse

Besinnliche Weihnachten im Kreise der Liebsten

Salzburg
24.12.2025 07:00
(Bild: zVg)

HO HO HO – ES WEIHNACHTET SEHR! Auch für die Salzburger Sport-Asse gilt es, an den Weihnachtsfeiertagen – insbesondere am Heiligen Abend – das hohe Tempo des stressigen Alltags herauszunehmen und für einige Augenblicke innezuhalten. Am besten gelingt das, wenn man die Festtage gemeinsam mit der Familie verbringt.

0 Kommentare

Simon Eder

(Bild: zVg)

Der Biathlon-Routinier – mit Tochter Marlene, Katze Shakira und Hündin Lina – freut sich auf die Feiertage mit seiner Familie. „Es gibt Puten- braten.“ Wunsch hat er keinen. „Den hab ich mir mit dem Top-10-Platz schon erfüllt“, grinst er. „Wichtig ist, dass wir zusammenkommen.“

Alisa Buchinger-Marusa

(Bild: ZVG)

„Am Heiligen Abend feiern wir in Salzburg bei meiner Familie. Es gibt zuerst Suppe und danach Ente. Am 25. Dezember fahren wir dann nach Wien zu Stefanies Familie und feiern dort“, erzählt die ehemalige Karate-Weltmeisterin Alisa Buchinger-Marusa. Auch die gemeinsame Hündin Shabba freut sich bereits auf Geschenke.

 

Yannic Fötschl

(Bild: ZVg)

Ein echtes Mammutprogramm hat Austria-Kicker Yannic Fötschl heute zu absolvieren. Nach Brunch beim Papa und Kuchen bei der Mama geht es am Abend mit Hund Ferdinand zu den Eltern von Freundin Lena. „Die Vorfreude ist groß“, sagt Fötschl.

Victoria Deisl

(Bild: zVg)

Volleyball-Export Victoria Deisl (Prostejov/Tch) genießt die Tage in der Heimat unter anderem mit Nichte Zoey (re.), die in Henndorf aufschlägt. „Am 26. geht’s bereits wieder zurück. Deshalb werden wir schnell und gut essen!“

Markus Ragginger

(Bild: zVg)

Der Walser Ringer feiert mit seinen Geschwistern bei den Eltern. Nach dem Wiener Schnitzel folgt die Bescherung und danach das eine oder andere Spiel. „Da kann es auch einmal ausarten“, lacht der 26-Jährige.

Antonia Weixelbraun

(Bild: ZVg)

Salzburgs größte Sprungreithoffnung (im Bild gemeinsam mit Pferd Chaloubet) wird Weihnachten ganz entspannt im Kreise der Familie verbringen. „Bei uns kommen am 24. Dezember alle zusammen. Zum Essen gibt es jedes Jahr Fondue“, erzählt Weixelbraun.

 

Andreas Prommegger

(Bild: zVg)

Nach dem ersten Monat in der neuen Weltcup-Saison freut sich das Snowboard-Urgestein auf besinnliche Feiertage. „Es ist einfach die schönste Zeit“, erklärt der Pongauer. Die verbringt er natürlich mit Frau Susanne, Tochter Laura und Sohn Lukas. Ganz wird auf das Boarden aber nicht verzichtet: „Was noch fehlt, ist der Schnee!“

Max Wilfan

(Bild: zVg)

Der Kapitän der Zeller Eisbären zelebriert nach einer dreitägigen Auswärtsreise und 1388 vollbrachten Kilometern im Bus ein echtes Familien-Weihnachten. „Wir feiern gemeinsam mit den Schwiegereltern und dem Schwager“, verriet der Stürmer und Jungpapa. Aufgekocht wird freilich auch. Am Heiligen Abend gibt’s den ewigen Klassiker: „Raclette und Fondue.“

