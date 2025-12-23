Vorteilswelt
Erste Bilanz

Tourismus startete erfolgreich in Wintersaison

Salzburg
23.12.2025 21:00
Der heimische Tourismus ist mit einem deutlichen Plus in die Wintersaison 2025/26 gestartet
Der heimische Tourismus ist mit einem deutlichen Plus in die Wintersaison 2025/26 gestartet(Bild: Hannes Wallner)

Der heimische Tourismus ist mit einem deutlichen Plus in die Wintersaison 2025/26 gestartet. Im November wurden laut vorläufigen Daten der Statistik Austria 5,73 Millionen Nächtigungen in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen gemeldet – davon profitiert auch Salzburg.

0 Kommentare

Regional verbuchte Wien im November 1,69 Millionen Nächtigungen (plus 9,3 Prozent), Tirol kam auf 1,18 Millionen (plus 5,7 Prozent) und Salzburg auf 0,73 Millionen (plus 6,2 Prozent). Rückgänge gab es u.a. in Vorarlberg (minus 6,3 Prozent) und Niederösterreich (minus 4,7 Prozent).

Getragen wurde der Zuwachs von Gästen aus dem Ausland: Ihre Nächtigungen stiegen um 9,0 Prozent auf 3,50 Millionen. Die Übernachtungen von inländischen Gästen gingen dagegen um 4,3 Prozent auf 2,23 Millionen zurück. Insgesamt legten die Ankünfte um 4,0 Prozent auf 2,33 Millionen zu.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
