Tourismus startete erfolgreich in Wintersaison

Der heimische Tourismus ist mit einem deutlichen Plus in die Wintersaison 2025/26 gestartet. Im November wurden laut vorläufigen Daten der Statistik Austria 5,73 Millionen Nächtigungen in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen gemeldet – davon profitiert auch Salzburg.
Regional verbuchte Wien im November 1,69 Millionen Nächtigungen (plus 9,3 Prozent), Tirol kam auf 1,18 Millionen (plus 5,7 Prozent) und Salzburg auf 0,73 Millionen (plus 6,2 Prozent). Rückgänge gab es u.a. in Vorarlberg (minus 6,3 Prozent) und Niederösterreich (minus 4,7 Prozent).
Getragen wurde der Zuwachs von Gästen aus dem Ausland: Ihre Nächtigungen stiegen um 9,0 Prozent auf 3,50 Millionen. Die Übernachtungen von inländischen Gästen gingen dagegen um 4,3 Prozent auf 2,23 Millionen zurück. Insgesamt legten die Ankünfte um 4,0 Prozent auf 2,33 Millionen zu.
