„Feiern Weihnachten wie in einer großen Familie!“

Zwölf-Stunden-Dienst am Heiligen Abend

Seit fünf Jahren ist sie schon im Team von St. Anton und hat dabei viele Entwicklungsstufen durchlebt. Helena: „Man wird vom Charakter her immer stärker und lernt, mit jeder Situation richtig umzugehen.“ Das gilt auch für Tage wie Weihnachten: Sie ist von 7 bis 19.30 Uhr im Dienst. Für jene Kinder, die am Heiligen Abend nicht nach Hause können, zählt die Gemeinschaft im Dorf. Es gibt eine klare Tagesstruktur.