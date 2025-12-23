Süße Ausrede half vor Strafe nicht

Alkohol am Steuer sorgt wieder für nächtliche Polizei-Einsätze! Bei intensiven Kontrollen in der Stadt Salzburg und im Tennengebirge gingen mehrere Lenker ins Netz der Exekutive – Führerscheine weg, Weiterfahrten gestoppt.
Gegen 23 Uhr in Taxham staunten die Beamten nicht schlecht: Nach einem positiven Alkovortest versuchte sich eine Lenkerin herauszureden – sie habe angeblich nur alkoholhältige Süßwaren gegessen. Doch der Alkomat ließ keinen Zweifel zu: 0,80 Promille! Die Konsequenz folgte sofort – Führerschein vorläufig abgenommen.
Auch in St. Martin am Tennengebirge griff die Polizei hart durch. Bei mehreren Lenker- und Fahrzeugkontrollen mussten zwei Männer im Alter von 45 und 51 Jahren ihre Fahrzeuge stehen lassen. Grund: Minderalkoholisierung – die Weiterfahrt wurde untersagt.
0,82 Promille – Führerschein weg!
Noch härter traf es einen 35-jährigen Lenker: Der Alkomattest zeigte 0,82 Promille an. Ergebnis: Führerschein weg – ebenfalls nur vorläufig.
