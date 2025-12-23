Süße Ausrede half vor Strafe nicht

Gegen 23 Uhr in Taxham staunten die Beamten nicht schlecht: Nach einem positiven Alkovortest versuchte sich eine Lenkerin herauszureden – sie habe angeblich nur alkoholhältige Süßwaren gegessen. Doch der Alkomat ließ keinen Zweifel zu: 0,80 Promille! Die Konsequenz folgte sofort – Führerschein vorläufig abgenommen.