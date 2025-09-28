ÖBB-Fernreiseverkehr lässt Hallein links liegen

Der Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025 bringt viele Umstellungen im öffentlichen Verkehr. Gerade bei den Zügen wird es zu zahlreichen Änderungen kommen. Viele davon sind, wie berichtet, positiv, etwa der Stundentakt auf der Strecke in Richtung Süden durch das Gasteinertal. Aber auch negative Auswirkungen wird es zu spüren geben. Hallein verliert die Direktverbindung nach Deutschland und nach Graz. Bisher hat der Eurocity noch einen Stopp in der Salinenstadt gehabt. Ab Dezember wird dieser Geschichte sein. Auch die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) meiden mit ihren eigenen Fernverkehrszügen weiterhin die Stadt.