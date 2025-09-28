Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ab Dezember

ÖBB-Fernreiseverkehr lässt Hallein links liegen

Salzburg
28.09.2025 08:30
Immerhin verbinden bis zu 63 Züge am Tag die Salinenstadt mit Golling und Salzburg
Immerhin verbinden bis zu 63 Züge am Tag die Salinenstadt mit Golling und Salzburg(Bild: Tröster Andreas)

Mit dem Fahrplanwechsel der Öffis im Dezember verliert die Tennengauer Bezirkshauptstadt ihre direkte Anbindung nach Deutschland, Kärnten und Graz. Bisher hat der Eurocity noch einen Stopp in der Salinenstadt gehabt.

0 Kommentare

Der Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025 bringt viele Umstellungen im öffentlichen Verkehr. Gerade bei den Zügen wird es zu zahlreichen Änderungen kommen. Viele davon sind, wie berichtet, positiv, etwa der Stundentakt auf der Strecke in Richtung Süden durch das Gasteinertal. Aber auch negative Auswirkungen wird es zu spüren geben. Hallein verliert die Direktverbindung nach Deutschland und nach Graz. Bisher hat der Eurocity noch einen Stopp in der Salinenstadt gehabt. Ab Dezember wird dieser Geschichte sein. Auch die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) meiden mit ihren eigenen Fernverkehrszügen weiterhin die Stadt.

Die Fernevekehrszüge bleiben ab Mitte Dezember nur noch an Knotenpunkten stehen.
Die Fernevekehrszüge bleiben ab Mitte Dezember nur noch an Knotenpunkten stehen.(Bild: Birbaumer Christof)

Warum ist das eigentlich so? „Golling ist als Endpunkt der S-Bahn ein zentraler Umsteigepunkt zwischen dem Nah- und Fernverkehr. Gerade für Fahrgäste aus dem S-Bahn-Bereich südlich von Hallein ist Golling der logische Knotenpunkt, um bequem auf den Fernverkehr Richtung Süden umzusteigen“, heißt es seitens der ÖBB.

Zitat Icon

Grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass alle Züge in Hallein stehen bleiben. Ich wurde auch über den Schritt, dass es keine Direktanbindungen mehr an den Fernverkehr ab dem Fahrplanwechsel gibt, nicht informiert.

Halleins Stadtchef Alexander Stangassinger (SPÖ)

Würde der Fernverkehrszug stattdessen in Hallein halten, gäbe es für Reisende aus den S-Bahn-Stationen zwischen Hallein und Golling keine direkte Umsteigemöglichkeit mehr auf den Fernverkehr. Ein zusätzlicher Halt in Hallein würde auch die Aufenthaltsdauer in Salzburg Stadt verkürzen. Dieser ist ein wichtiger Puffer, wenn es zu Verspätungen aus Deutschland kommt. Bekanntlich wird am deutschen Zugnetz in Bayern in den kommenden Jahren kräftig gebaut. 

Seekirchen teilt das Schicksal mit Hallein
Wenig begeistert zeigt sich Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ): „Jede Verschlechterung ist negativ. Es ist natürlich schade, dass der Fernverkehr nicht mehr bei uns hält, gerade als Bezirkshauptstadt.“ Über den Schritt wurde er nach eigenen Angaben bis dato nicht informiert.

Der Halleiner Bahnsteig bleibt 2026 im Fernverkehr verwaist
Der Halleiner Bahnsteig bleibt 2026 im Fernverkehr verwaist(Bild: Tröster Andreas)

Bis zu 63 Züge täglich werden aber künftig zwischen Golling, Hallein und Salzburg unterwegs sein. Nach Golling beträgt die Fahrzeit nur 7-12 Minuten, um dort in die Fernzüge einsteigen zu können. Immerhin bleibt auch die Westbahn noch in Hallein stehen.

Hallein ist mit seinem Schicksal als Bezirkshauptstadt nicht allein. Auch im Flachgauer Seekirchen – der größten Stadt im einwohnerreichsten Bezirk Salzburgs – halten nur Nah- und Regionalzüge. Denn der Verkehrsknotenpunkt im Flachgau liegt in Neumarkt am Wallersee, mit der Anbindung an die Mattigtalstrecke in Oberösterreich.

Lesen Sie auch:
Die ÖBB weiten ihr Angebot im Fernverkehr gerade in Richtung Süden aus. 
Neuer Fahrplan 2026
Revolution im Fernverkehr: Was die ÖBB nun bieten
16.09.2025

Auf der Weststrecke zwischen Salzburg und Wien verkehren mit dem Railjet Express und dem Railjet zwei Linien. Der Express hält nur in St. Pölten und Linz. Der andere fährt laut ÖBB „wichtige Knotenpunkte an“ – etwa Vöcklabruck oder Attnang-Puchheim und Neumarkt. „Ein Halt der Railjet-Züge in Seekirchen ist nicht möglich, da das enge Zeitkorsett des Taktsystems auf der Weststrecke keinen zusätzlichen Halt zulässt“, erklärt das Bahnunternehmen.

Porträt von Felix Roittner
Felix Roittner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
127.356 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
119.085 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
117.709 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
3286 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3057 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1736 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten beim Verlassen des Gerichts
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf