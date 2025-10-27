Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Fahrplan

So verbinden die ÖBB bald Salzburg mit dem Süden

Salzburg
27.10.2025 18:00
Die ÖBB setzt bei den neuen Interregio-Linien auf neue Garnituren.
Die ÖBB setzt bei den neuen Interregio-Linien auf neue Garnituren.(Bild: ÖBB/Träxler)

Der Fahrplanwechsel am 14. Dezember dreht an großen Stellschrauben: Inneralpin wächst das Angebot kräftig, neue Interregio-Linien verbinden Salzburg dichter mit Innsbruck und Graz. Die Koralmbahn ermöglicht dabei 800.000 neue Zugkilometer in Salzburg...

0 Kommentare

Die ÖBB schieben inneralpin an. Zwei neue Linien kommen: Der Interregio (IR) „Pinzgau“ ersetzt den REX3 zwischen Salzburg, Bischofshofen, Schwarzach-St. Veit und Wörgl und fährt weiter nach Innsbruck. Zusammen mit dem IR „Ennstal“ entsteht ein Stundentakt zwischen Wörgl und Bischofshofen. Dazu öffnen sich neue Direktlinien nach Graz.

20 Mal pro Tag von Salzburg nach Villach
Im Gasteinertal fahren künftig stündlich Züge. Das bringt 20 Direktverbindungen täglich zwischen Salzburg und Villach sowie sieben Direktverbindungen nach Graz. Neu: Fernverkehrszüge fahren dank der neuen Koralmbahn erstmals von Graz über Klagenfurt nach Salzburg.

Die Koralmbahn verbindet Graz über Klagenfurt mit Salzburg.
Die Koralmbahn verbindet Graz über Klagenfurt mit Salzburg.(Bild: Jauschowetz Christian)

Zwischen Salzburg und Graz brauchen die meisten RJ- und ICE-Verbindungen über die Tauern 3.50 Stunden, die langsamste 4.30 Stunden. Wer umsteigt, fährt mit dem IR „Pinzgau“ in 45 Minuten nach Bischofshofen und mit dem IR „Ennstal“ in 3.15 Stunden nach Graz.

Die angesteuerten Bahnhöhe sind der Hauptbahnhof, Golling, Bischofshofen, St. Johann im Pongau, Schwarzach, Bad Gastein. Der IR „Ennstal“ ab Bischofshofen stoppt in Altenmarkt, Radstadt und Schladming.

Hallein und Seekirchen verlieren Fern-Anschluss
Hallein verliert seinen Fernverkehrshalt. Der Eurocity stoppt nicht mehr, der ÖBB-Fernverkehr rollt durch. Golling fungiert als S-Bahn-Endpunkt und Umsteigeknoten. Ein Extra-Halt in Hallein würde diese Verknüpfung kappen und beim Hauptbahnhof den Puffer verkürzen, der Verspätungen aus Deutschland auffängt.

Ganz abgehängt ist Hallein nicht: Bis zu 63 Züge täglich verbinden Salzburg, Hallein und Golling. Ähnlich die Lage im Flachgau: Seekirchen bleibt ohne Railjet-Halt. Der Knoten liegt in Neumarkt am Wallersee, mit Anschluss in Richtung Mattigtal.

Lesen Sie auch:
Die ÖBB verstärken für die Herbstferien.
In den Herbstferien
ÖBB stocken ihre Sitzplätze um 13.000 Stück auf
22.10.2025
Ab Dezember
ÖBB-Fernreiseverkehr lässt Hallein links liegen
28.09.2025
Über Salzburg
ÖBB-Nightjet von Wien nach Paris wird eingestellt
29.09.2025

Verkehrslandesrat Stefan Schöll sagt: „Die Fahrplanänderung steht dieses Jahr ganz im Licht der neuen Koralmbahn. Durch die österreichweiten Umstellungen kommt es zu vielen Änderungen, aber gleichzeitig zu massiven Verbesserungen in Salzburg. Höhere Zugkapazitäten, dichtere Taktungen und neue Angebote führen zu über 800.000 km mehr auf der Schiene.“

Porträt von Jakob Hilzensauer
Jakob Hilzensauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Top-3

Gelesen

Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
131.009 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
111.493 mal gelesen
Wiener Anrainer hörten mehrmals einen Knall, offenbar war ein altes Auto explodiert. Die ...
Crime
Kriminalrätsel um toten jungen Mann in Erdloch
104.311 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Leiche von Alexandru O. (Bild rechts oben) wurde in Sankt Pölten, am Ufer des Mühlbachs, ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf