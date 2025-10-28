Österreicher skeptisch bei autonomem Fahren

Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Allianz Versicherung hervor. Wobei dies nicht nur für Österreich, sondern auch für weitere europäische Länder gilt – was allerdings auch mit dem derzeit noch geringem Wissen über die neue Technologie zusammenhängt. Denn nur rund ein Drittel der Befragten (37 Prozent) gab an, mit dem Thema vertraut zu sein. Während ein Drittel dieser Personen dieser Technologie gegenüber positiv eingestellt ist, lehnt sie ebenfalls ein Drittel ab.