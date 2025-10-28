Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Große Unsicherheit“

Österreicher skeptisch bei autonomem Fahren

Digital
28.10.2025 13:07
74 Prozent machen sich Sorgen, wie die autonomen Systeme in kritischen Situationen ...
74 Prozent machen sich Sorgen, wie die autonomen Systeme in kritischen Situationen Entscheidungen treffen.(Bild: Volkswagen)

Nach wie vor mit Skepsis begegnen die Österreicherinnen und Österreicher dem Thema „autonomes Fahren“. Zwar stuft mehr als die Hälfte autonome Fahrzeuge als mindestens genauso sicher ein wie von Menschen gelenkte – ob die Fahrzeuge in kritischen Situationen richtig reagieren, ist jedoch für den Großteil fraglich.

0 Kommentare

Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Allianz Versicherung hervor. Wobei dies nicht nur für Österreich, sondern auch für weitere europäische Länder gilt – was allerdings auch mit dem derzeit noch geringem Wissen über die neue Technologie zusammenhängt. Denn nur rund ein Drittel der Befragten (37 Prozent) gab an, mit dem Thema vertraut zu sein. Während ein Drittel dieser Personen dieser Technologie gegenüber positiv eingestellt ist, lehnt sie ebenfalls ein Drittel ab.

Für 54 Prozent der 1200 befragten Personen ist das autonome Fahren dennoch zumindest ebenso sicher wie von Menschen gelenkte Fahrzeuge. Allerdings machen sich 74 Prozent Sorgen, wie die autonomen Systeme in kritischen Situationen Entscheidungen treffen. Und 72 Prozent sind besorgt, dass diese Fahrzeuge in unvorhergesehenen Situationen eventuell nicht sicher genug sind. Wobei 71 Prozent davon ausgehen, dass die Technologie noch zu neu und nicht ausgereift ist. Daher wollen auch 84 Prozent jederzeit selbst wieder die Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen können.

Psychologische Faktoren
„Die Befragung zeigt deutlich, dass in der österreichischen Bevölkerung große Unsicherheit hinsichtlich autonomer Fahrzeuge herrscht“, merkte Jörg Hipp, Chief Product Officer bei der Allianz Österreich, dazu an. „Das beruht weniger auf eigenen Erfahrungen als auf psychologischen Faktoren wie mangelnder Vertrautheit, Sorge vor Kontrollverlust, negative Berichterstattung und der generellen Tendenz, Unbekanntes als besonders riskant einzuschätzen.“

Für die Umfrage wurden in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien, Frankreich, Großbritannien und Tschechien jeweils rund 1200 Personen befragt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Krone“ vor Ort: Microsoft zieht in Newport bei den Briten ein riesiges schlauchförmiges ...
Krone Plus Logo
Mega-Baustelle Newport
Rechenzentren: Hier „wohnt“ Künstliche Intelligenz
Könnte in Zukunft nicht nur als Sportgerät eine gute Figur machen: der Jetson One
Krone Plus Logo
Fliegen wie „Jetsons“
So will Start-up private Luftfahrt revolutionieren
Trumps Söhne Donald Trump Jr. und Eric sind groß im Geschäft mit Kryptowährungen, aber auch ...
Krone Plus Logo
Umstrittene Partner
Wie der Trump-Clan mit Kryptogeld Milliarden macht
Überzeugendes Gesamtpaket: XGIMIs Horizon 20 Max
Krone Plus Logo
4K-Laser-Beamer
Horizon 20 Max: XGIMIs bislang hellste „Leuchte“
Krone Plus Logo
Helikopter-Recycling
Wie gebrauchte „Black Hawk“ zu Cargo-Drohne werden
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis: Tiefster Stand seit drei Wochen
134.545 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
124.398 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
121.579 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Digital
„Große Unsicherheit“
Österreicher skeptisch bei autonomem Fahren
Mit KI erstellt
Ermittlung gegen Plattform wegen Fake-Pornofotos
Krone Plus Logo
Full-HD, 4K oder 8K?
TV-Kauf: Warum weniger Auflösung manchmal mehr ist
Kündigungswelle
Wegen KI: Amazon streicht nun rund 14.000 Bürojobs
Zukunft ungewiss
Letzter Kaufinteressent für iRobot abgesprungen

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf