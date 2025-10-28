Österreicher skeptisch bei autonomem Fahren

Nach wie vor mit Skepsis begegnen die Österreicherinnen und Österreicher dem Thema „autonomes Fahren“. Zwar stuft mehr als die Hälfte autonome Fahrzeuge als mindestens genauso sicher ein wie von Menschen gelenkte – ob die Fahrzeuge in kritischen Situationen richtig reagieren, ist jedoch für den Großteil fraglich.
Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Allianz Versicherung hervor. Wobei dies nicht nur für Österreich, sondern auch für weitere europäische Länder gilt – was allerdings auch mit dem derzeit noch geringem Wissen über die neue Technologie zusammenhängt. Denn nur rund ein Drittel der Befragten (37 Prozent) gab an, mit dem Thema vertraut zu sein. Während ein Drittel dieser Personen dieser Technologie gegenüber positiv eingestellt ist, lehnt sie ebenfalls ein Drittel ab.
Für 54 Prozent der 1200 befragten Personen ist das autonome Fahren dennoch zumindest ebenso sicher wie von Menschen gelenkte Fahrzeuge. Allerdings machen sich 74 Prozent Sorgen, wie die autonomen Systeme in kritischen Situationen Entscheidungen treffen. Und 72 Prozent sind besorgt, dass diese Fahrzeuge in unvorhergesehenen Situationen eventuell nicht sicher genug sind. Wobei 71 Prozent davon ausgehen, dass die Technologie noch zu neu und nicht ausgereift ist. Daher wollen auch 84 Prozent jederzeit selbst wieder die Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen können.
Psychologische Faktoren
„Die Befragung zeigt deutlich, dass in der österreichischen Bevölkerung große Unsicherheit hinsichtlich autonomer Fahrzeuge herrscht“, merkte Jörg Hipp, Chief Product Officer bei der Allianz Österreich, dazu an. „Das beruht weniger auf eigenen Erfahrungen als auf psychologischen Faktoren wie mangelnder Vertrautheit, Sorge vor Kontrollverlust, negative Berichterstattung und der generellen Tendenz, Unbekanntes als besonders riskant einzuschätzen.“
Für die Umfrage wurden in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien, Frankreich, Großbritannien und Tschechien jeweils rund 1200 Personen befragt.
