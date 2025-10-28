2000 Kinder in Österreich können nicht zum Arzt

„Damit wird ein fundamentales Kinderrecht nicht gewährleistet und Ungleichheit verschärft“, erklärte der Wiener Kinder- und Jugendanwalt Sebastian Öhner bei einem Medientermin. Für die betroffenen Kinder bedeutet der fehlende Versicherungsschutz konkrete Einschränkungen im Alltag: Kosten bei medizinischen Notfällen, Unfällen und Spitalsaufenthalten sind nicht gedeckt. Zudem können sie nicht an Schulausflügen, Projekttagen oder Feriencamps teilnehmen.