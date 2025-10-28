Brave Hunde dürfen weiterhin den Freilauf genießen

Auch „Krone“-Tierecke Leiterin Maggie Entenfellner begrüßt diese Regelung in Kärnten. „Hunde brauchen Freilauf, das ist wichtig für eine artgerechte Auslastung. Doch der Rückruf ist das oberste Gebot dafür, denn sonst führt das zu Problemen mit anderen Hunden oder Wildtieren. Solange mein Vierbeiner nicht diesen nötigen Gehorsam zeigt, muss ich ihn an der Leine führen – eigentlich eine Selbstverständlichkeit“.