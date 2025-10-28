Systemerhalter brauchen Nebenjobs, um zu überleben

Streit um Haushalt geht weiter

Hintergrund ist der sogenannte „Shutdown“. Dabei kommt es wegen eines Haushaltsstreits zwischen den Republikanern und den Demokraten im Kongress zu einer Schließung von Bundesbehörden. Bundesbedienstete werden dann entweder in den Zwangsurlaub geschickt oder müssen – wie im Fall der als systemrelevant eingestuften Fluglotsen – ohne Bezahlung weiterarbeiten.