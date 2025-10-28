Nach Quotenhit: Gerichtsärger für neue Kommissarin

Zudem hat die 32-Jährige auch noch das sehr kuriose Strafverfahren am Hals, das ebenfalls mit ihrer Rolle als Alma zusammenhängt. Anna Werner Friedmann ist im Bezirksgericht Neunkirchen (NÖ) wegen „sexueller Belästigung“ und „Körperverletzung“ angeklagt. Sie soll bei der Vorstellung am 4. August 2023 ihren Schauspielkollegen mit einer Fackel verbrannt und bei einer Bettszene in den Po gebissen haben – was dieser, ein Jahr nach dem Vorfall, zur Anzeige gebracht hat. Der Prozessauftakt im Bezirksgericht Neunkirchen im Mai glich einem Schauspiel. Der gebissene Gropius-Darsteller sagte unter Tränen aus, berichtete, wie er versucht hätte, Friedmann wegzustoßen: „Doch sie hat erneut zugebissen.“