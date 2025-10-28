Hallmann: Gläubiger nehmen 35-Prozent-Quote an

Wird der Goldwürfel bald eingeschmolzen?

Kuriose Details zum „Castello Cube“, der gut zehn Millionen Euro wert sein soll, kamen laut „Krone“-Recherchen auch in der nicht öffentlichen Gerichtsverhandlung zur Sprache: Um finanziell wieder flüssig zu werden, hatten Hallmann und der Mehrheitseigentümer offenbar den Versuch unternommen, den Würfel aufgrund des hohen Goldpreises einschmelzen zu lassen. Doch der Künstler setzte sich dagegen zur Wehr. Ergebnis: Eine Einstweilige Verfügung, wonach sein Werk nicht verflüssigt werden darf.