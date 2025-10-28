Ein Pokalspiel als stilles Gedenken an Dwamena

Auch wenn es für den Blau-Weiß um den ersten Viertelfinaleinzug der Klubgeschichte geht. Für den wird es aber eine deutlich bessere Leistung brauchen als am Samstag beim 0:2 in Tirol. Daran ändert nicht einmal etwas, dass Hartberg bei Bundesliga-Auswärtsspielen zuletzt zweimal für Kopfschütteln gesorgt hat: In Runde 9 reichte beim LASK eine 3:0-Führung nach 88 Minuten ebenso nur zu einem Punkt wie am Samstag in Runde elf ein 2:0-Vorsprung in Minute 85 beim SCR Altach.