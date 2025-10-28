Bauer entdeckt schwer verletzten Sohn (8) im Stall

Zu dem folgenschweren Unfall war es bereits am Montagnachmittag in Brixlegg (Bezirk Kufstein) gekommen. Der Vater des Buben war gegen 14.15 Uhr in seinem landwirtschaftlichen Betrieb damit beschäftigt, Futtermittel aus einem Mischwagen durch eine Futterluke in den Stall zu befördern, wie die Polizei erst am Dienstag bekanntgab.