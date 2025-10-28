Vorteilswelt
Notarztheli rückte an

Bauer entdeckt schwer verletzten Sohn (8) im Stall

Tirol
28.10.2025 15:03
In einem Stall in Brixlegg kam es zu dem Vorfall (Symbolbild).
In einem Stall in Brixlegg kam es zu dem Vorfall (Symbolbild).(Bild: Birbaumer Christof)

Dramatischer Vorfall auf einem Bauernhof im Tiroler Unterland: Der Besitzer fand seinen achtjährigen Sohn schwer verletzt im Stall liegend vor. Nach der Erstversorgung wurde der Bub mit dem alarmierten Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Der Unfallhergang ist noch unklar – womöglich ist das Kind durch eine Futterluke gestürzt.

Zu dem folgenschweren Unfall war es bereits am Montagnachmittag in Brixlegg (Bezirk Kufstein) gekommen. Der Vater des Buben war gegen 14.15 Uhr in seinem landwirtschaftlichen Betrieb damit beschäftigt, Futtermittel aus einem Mischwagen durch eine Futterluke in den Stall zu befördern, wie die Polizei erst am Dienstag bekanntgab.

Plötzlich war der Sohn nicht mehr da
„Als der Mann seinen vorher noch in der Nähe befindlichen achtjährigen Sohn plötzlich nicht mehr sah, hielt er sofort Nachschau“, so die Ermittler weiter. Dabei fand er das Kind verletzt unter der Futterluke im Stall liegend vor. 

Der achtjährige Bub wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Die Ermittler

Sofort wurde ein Notruf abgesetzt. Der schwer verletzte Bub wurde schließlich vor Ort erstversorgt und letztlich mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Ermittlungen zum Unfallhergang laufen
Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. „Ob sich das Kind die Verletzungen durch einen Sturz durch die Futterluke zugezogen hat oder im Stall von den Futtermitteln erfasst und dabei verletzt wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen“, heiß es abschließend.

