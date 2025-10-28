Hamas-Verbindungen? ORF wehrt sich gegen Gerüchte

Ein bei einem israelischen Luftangriff getöteter Techniker im Gazastreifen sorgt für internationale Aufmerksamkeit – und nun auch für Gerüchte rund um den ORF. Der Mann, der für die palästinensische Produktionsfirma PMP tätig war, stellte sich nachträglich als Mitglied der Hamas heraus. Dies hatte in sozialen Medien Spekulationen ausgelöst, ob auch der ORF möglicherweise mit der gleichen Firma zusammenarbeitete. Der Sender reagierte nun darauf.