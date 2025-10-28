Routinier von Red Bull Salzburg fällt wieder aus

Weshalb in den vergangenen fünf Tagen wieder einmal die Maschinen – drei an der Zahl – in der EM-Arena von 2008 am Werk waren. Mit jeweils 100 Nadeln nähten diese im Abstand von wenigen Zentimetern kleine Büschel aus zwölf synthetischen Halmen in den Rasen ein. „Diese Technik sorgt für eine besonders stabile und gleichmäßige Spielfläche - und das dauerhaft!“, erklärt der Klub auf seiner Homepage.