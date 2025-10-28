Vorteilswelt
U19-EM-Qualifikation:

Ab 11.55 Uhr LIVE: Österreich fordert England

Fußball National
28.10.2025 06:30
(Bild: ÖFB)

Drittes und letztes Spiel für Österreichs U19-Frauen-Nationalteam bei der UEFA-Europameisterschafts-Qualifikation in Estland. Die Hackl-Elf bekommt es nach dem 12:0-Sieg über die Gastgeberinnen jetzt mit Leader England zu tun. Bei uns sind sie ab 11.55 Uhr im Livestream mit dabei. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Folgen Sie uns auf