Teamkollegin bestohlen: Weltmeisterin droht Sperre

Weitere Verdachtsmomente

Dem aus sieben Mitgliedern bestehenden Disziplinarkomitee stehen rund fünfzehn anwendbare Sanktionen zur Verfügung, die von einer Verwarnung über eine Suspendierung bis hin zum Ausschluss reichen. Erschwerend könnte hinzukommen, dass nun auch andere Teamkolleginnen Verdachtsmomente gegen Simon äußerten. Sie hatten aber keine Anzeige erstattet. Fraglich ist zudem, ob die nun vorbestrafte Simon nach französischem Recht noch eine Waffe führen darf.