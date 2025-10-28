Kourtney Kardashian bringt Vagina-Lutscher heraus

Erst Schamhaar-Höschen, jetzt auch noch ein Vagina-Lolli: Wie es scheint, versuchen sich die Kardashian-Schwestern gerade mit ihren verrückten Verkaufs-Ideen zu übertrumpfen. Was es mit dem schrägen Lutscher, den Kourtney Kardashian auf den Markt gebracht hat, auf sich hat?
Die älteste Kardashian-Schwester ist Inhaberin der Nahrungsergänzungmittel-Firma Lemme, die auch Produkte für Frauengesundheit vertreibt. Zu den Verkaufshits von Lemme gehören unter anderem Weingummis, die den „pH-Wert der Vaginalflora“ und das „Frischegefühl“ im Intimbereich unterstützen sollen.
Lutschen und sich etwas Gutes tun
Und weil die Süßigkeiten weggehen wie die warmen Semmeln, hat Kourtney nun mit den Vagina-Schleckern ihr neuestes Lemme-Produkt auf den Markt gebracht.
Auf Instagram rührt Kourtney Kardashian schon mal die Werbetrommel:
Der Lolli ist wie der Klassiker für Kinder zum Lutschen, aber er enthält zudem das probiotische Bakterium Bacillus coagulans, welches durch den Darm in den Mikroorganismus wandert. Und von dort aus soll es auch dazu beitragen, das Ökosystem der Vagina im Gleichgewicht zu halten.
Außerdem soll das Bakterium Milchsäure produzieren, die dem Körper wiederum hilft, den pH-Wert aufrechtzuerhalten. Was das bringt? Laut Kardashian ein gestärktes Immunsystem. Außerdem soll zur Regulierung des Blutzuckerspiegels beigetragen werden.
Kourtney schwärmt von Vagina-Lolli
Ob es tatsächlich hilft, Körper und Intimbereich fit zu halten? Ungewiss! Kourtney Kardashian schleckt jedenfalls schon fleißig – und schwärmt natürlich in höchsten Tönen von ihrem Vagina-Lolli: „Ich finde es toll, dass sie die tägliche Körperpflege zu etwas Süßem und Einfachem machen.“
Und wir sind schon gespannt, welche schlüpfrige Idee die Kardashians wohl noch haben werden ...
